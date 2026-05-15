माधुरी दीक्षित ये ब्लॉकबस्टर फिल्म ठुकराना पड़ा भारी, इस एक्ट्रेस ने लपकी फिल्म बनीं सुपरस्टार

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

1999 में रिलीज हुई 'हम दिल दे चुके सनम' एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में कुल 51.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। भारत में इसने 33.43 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की और 20 मिलियन डॉलर से ज्यादा के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस के साथ 1999 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी।