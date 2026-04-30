इस गाने पर परफॉर्म करने से पहले क्यों नर्वस थीं माधुरी दीक्षित? 9 दिनों तक की थी रिहर्सल

डांस के लिए जानी जाती हैं माधुरी दीक्षित माधुरी दीक्षित फिल्म इंडस्ट्री की एक कमाल की अदाकारा हैं। जितना उन्हें उनकी एक्टिंग के लिए जाना जाता है, उतना ही पसंद उन्हें उनके डांस के लिए भी जाना जाता है।
माधुरी दीक्षित ने अपने करियर में कई सारे आइकॉनिक डांस परफॉर्म किए हैं। पर क्या आप जानते हैं साल 2000 में आए गाने 'के सरा सरा' पर डांस करने से पहले माधुरी दीक्षित बहुत ज्यादा नर्वस थीं।
इस गाने में स्क्रीन पर माधुरी दीक्षित के साथ महान कोरियोग्राफर प्रभु देवा नजर आए थे। प्रभु देवा के साथ डांस करने को लेकर ही माधुरी दीक्षित काफी नर्वस थीं।
बोनी कपूर ने एक शो में बताया था कि माधुरी दीक्षित ने इस गाने की शूटिंग से पहले 9 दिन तक रिहर्सल की थी। माधुरी ने इस गाने के लिए कड़ी मेहनत की थी और इसका नतीजा हुआ कि इस गाने की कोरियोग्राफी को आइकॉनिक माना जाता है।
के सरा सरा गाना साल 2000 में आई फिल्म पुकार का गाना था। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ अनिल कपूर नजर आए थे।
के सरा सरा को शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। वहीं, इस गाने को एआर रहमान ने कंपोज किया था। इस गाने के बोल जावेद अख्तर और मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे।
के सरा सरा गाना एआर रहमान के साल 1999 में आए तमिल गाने Kadhal Niagara का ही हिंदी वर्जन है। तमिल में ये गाना फिल्म 'एन स्वासा कात्रे' में था।