इस गाने पर परफॉर्म करने से पहले क्यों नर्वस थीं माधुरी दीक्षित? 9 दिनों तक की थी रिहर्सल

माधुरी ने की थी 9 दिन तक रिहर्सल

बोनी कपूर ने एक शो में बताया था कि माधुरी दीक्षित ने इस गाने की शूटिंग से पहले 9 दिन तक रिहर्सल की थी। माधुरी ने इस गाने के लिए कड़ी मेहनत की थी और इसका नतीजा हुआ कि इस गाने की कोरियोग्राफी को आइकॉनिक माना जाता है।