माधुरी दीक्षित और जूही चावला ने इस वजह से नहीं की किसी बॉलीवुड स्टार से शादी, सालों बाद खोला था राज

माधुरी दीक्षित और जूही चावला दोनों 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस रही हैं। दोनों ने कई स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन शादी दोनों ने इंडस्ट्री के बाहर की जिसकी वजह भी दोनों ने बताई थी।

Sushmeeta SemwalSat, 30 Aug 2025 04:03 PM
माधुरी दीक्षित और जूही चावला

माधुरी दीक्षित और जूही चावला ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है और कई एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर की है। दोनों अपने समय की टॉप एक्ट्रेसेस रही हैं और दोनों ने फिल्म इंडस्ट्री से बाहर अपने लाइफ पार्टनर चुने हैं।

माधुरी और जूही ने क्यों नहीं की एक्टर से शादी

माधुरी ने डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी की और जूही ने 1995 में इंडस्ट्रलिस्ट जय मेहता से। दोनों एक्ट्रेसेस ने एक बार खुद बताया था कि आखिर दोनों ने क्यों इंडस्ट्री से बाहर अपना पार्टनर चुना।

कॉफी विद करण में आए थे दोनों

दरअसल, माधुरी और जूही साथ में करण जौहर के शो कॉफी विद करण में आई थीं। इस दौरान करण ने दोनों से पूछा कि उन्होंने कई टॉप एक्टर्स संग काम किया है, लेकिन उनसे शादी नहीं की।

शाहरुख-आमिर और सलमान को लेकर बोलीं

माधुरी ने कहा था, 'शाहरुख खान के साथ मैंने काफी काम किया है और सलमान के साथ भी। आमिर के साथ मैंने 2 फिल्मों में काम किया है। बात बस इतनी है कि शायद मुझे कोई इतना पसंद नहीं आया कि मैं उससे शादी कर लूं। मेरे पति ही मेरे हीरो हैं।'

करण ने मारा था ताना

करण ने मजाक में कहा कि उनके पति उनसे मिलने के बाद उनके हीरो बन सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी और को मौका नहीं दिया। माधुरी फिर हंसते हुए ना बोलती हैं।

जूही ने क्या कहा था

जूही ने वहीं बताया था कि जब जय ने उनके लिए फूल और कार्ड्स दिए गिफ्ट्स के तौर पर तो खुश हो गई थी। उन्होंने आगे कहा था, 'वे सभी शानदार हीरो हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पति को आईने में देखते हुए उतना सहन कर पाती जितना कि मैं कर सकती हूं।'

जूही ने बताई थी यह वजह

जूही ने आगे कहा था, 'एक एक्टर होने के नाते आप खुद में भरपूर रहते हो और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी शादी ऐसे किसी व्यक्ति से होगी, इसलिए मैं बिल्कुल क्लीयर थी।'

प्रोफेशनल लाइफ

जूही और माधुरी की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो माधुरी लास्ट फिल्म भूल भुलैया 3 में नजर आई थीं जो पिछले साल रिलीज हुई थी। वहीं जूही लास्ट फ्राइडे नाइट प्लान में नजर आई थीं जो 2023 में रिलीज हुई थी।

