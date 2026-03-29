इस फिल्म की शूटिंग के दौरान पल-पल मर रही थीं मधुबाला, मुंह से आता था खून और दिलीप कुमार...

डॉक्टर के मना करने पर भी किया ये सीन

फिल्म का एक सीन जिसमें मधुबाला को भारी जंजीरों से बांधा गया था, उसके करने के लिए डॉक्टर्स ने उन्हें साफ चेतावनी दी थी कि इन जंजीरों की वजह से और स्टूडियो लाइट्स की गर्माहट की वजह से उनकी हालत खराब हो सकती है। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद इस सीन को किया।