Maa Hai Naa: तान्या मित्तल, उर्वशी ढोलकिया और सूनीता आहूजा को हराकर इस मशहूर यूट्यूबर ने जीता शो

जी टीवी और जी5 के नए रियलिटी शो 'मां है ना' अभी ऑन एयर नहीं हुआ है। हालांकि, इसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है और इसके विनर का नाम भी लीक हो गया है।
इस शो में बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सूनीता आहूजा और उनकी बेटी टीना आहूजा भी बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुई हैं। बीते दिन गोविंदा को 'मां है ना' के सेट पर देखा गया है। हालांकि, इतनी मजबूत दावेदारी के बावजूद सूनीता और टीना हार गए।
'बिग बॉस 19' की कंटेस्टेंट और इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल ने भी अपनी मां सुनीता मित्तल के साथ इस शो में हिस्सा लिया था। तान्या की तगड़ी फैन फॉलोइंग के बाद भी वो विनर नहीं बन पाईं।
रिएलिटी शो की दुनिया में कुशल तंवर (गुलू) अब एक बड़ा नाम बन चुके हैं। उन्होंने ने ही तान्या मित्तल और सूनीता आहूजा को हराकर 'मां है ना' का खिताब अपने नाम किया है।
इतना ही नहीं, उन्होंने टीवी की कमौलिका, उर्वशी ढोलकिया को भी हरा दिया है। बता दें, कुशल तंवर तीसरी बार रिएलिटी शो के विनर बने हैं। वो इससे पहले 'एमटीवी रोडीज' का खिताब अपने नाम कर चुके हैं और हाल ही में उन्होंने कायरा अनु के साथ 'एमटीवी स्प्लिट्सविला X6' भी जीता है।
बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी कुंद्रा इस शो को होस्ट और जज कर रही हैं। इस शो के जरिए शिल्पा शेट्टी ने ओटीटी स्पेस में बतौर होस्ट अपना शानदार डेब्यू किया है।
'मां है ना' एक 10 एपिसोड की सीरीज है, जो कॉमेडी, कुकिंग और फैमिली बॉन्डिंग का एक अनोखा मिक्सचर है। शो में जेन-जी सेलिब्रिटीज को अपनी मां के साथ मिलकर मुश्किल कुकिंग चैलेंजेस और मजेदार टास्क पूरे करने होते हैं।