Maa Hai Naa: तान्या मित्तल, उर्वशी ढोलकिया और सूनीता आहूजा को हराकर इस मशहूर यूट्यूबर ने जीता शो

'रोडीज' और 'स्प्लिट्सविला' के भी रहे किंग

इतना ही नहीं, उन्होंने टीवी की कमौलिका, उर्वशी ढोलकिया को भी हरा दिया है। बता दें, कुशल तंवर तीसरी बार रिएलिटी शो के विनर बने हैं। वो इससे पहले 'एमटीवी रोडीज' का खिताब अपने नाम कर चुके हैं और हाल ही में उन्होंने कायरा अनु के साथ 'एमटीवी स्प्लिट्सविला X6' भी जीता है।