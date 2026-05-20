गीतकार समीर अनजान के परिवार को जानते हैं आप? मिलिए उनकी बेटियों और पत्नी से, लाइमलाइट से रहते हैं दूर

समीर अनजान का परिवार

हिंदी फिल्मों में गीतकारों की अहम् भूमिका रही है। किसी जमाने में आनंद बक्शी, मजरू सुल्तानपुरी राज कर रहे थे, इनके साथ गुलज़ार, जावेद अख्तर समेत कई गीतकारों ने अपने नजरिए से हीरो के लिए गाने लिखे। इनके साथ अनजान साहब के बेटे समीर अनजान भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। समीर अनजान ने अपने गानों के जरिए जो रोमांस किया वो तो पूरी दुनिया ने सुना। लेकिन उनकी निजी लाइफ के बारे में कम ही लोग जानते हैं।