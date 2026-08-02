'मैं 6 महीने में मर सकता हूं', राम कपूर को डॉक्टर ने दे दी थी चेतावनी; 'सेट पर दारू पीता था'

राम कपूर ने कहा बच्चों की वजह से मिली जीने की हिम्मत

एक्टर ने कहा कि बड़े अच्छे लगते हैं उनकी वजह से खत्म हुआ। उन्होंने कहा कि वो ऐसे इंसान बन गए थे कि उन्हें खुद पर शर्म आने लगी थी। राम ने कहा कि उनके बच्चों की वजह से उन्हें जीने की हिम्मत मिली वरना उनका हाल भी हर्षद जैसा होता। हर्षद ने एक एपिसोड में बताया था कि एक लड़की की वजह से उन्होंने खुद की जान लेने की कोशिश की थी।