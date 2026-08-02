'मैं 6 महीने में मर सकता हूं', राम कपूर को डॉक्टर ने दे दी थी चेतावनी; 'सेट पर दारू पीता था'

लॉकअप के लेटेस्ट एपिसोड में राम कपूर ने अपने एक और सच से पर्दा हटाया। उन्होंने बताया कि बड़े अच्छे लगते हैं के टाइम पर वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। उन्होंने बताया कि वो सेट पर दारू पीते थे। डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया था कि अगर वो अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं करेंगे तो वो 6 महीने में मर सकते हैं।
राम कपूर ने बताया कि उनकी पत्नी गौतमी को भी इस बारे में नहीं पता है। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके मोटापे की वजह से बहुत प्यार मिला, लेकिन वो उस वक्त डिप्रेशन से जूझ रहे थे।
राम कपूर ने कहा- बड़े अच्छे लगते हैं के दौरान, मैं अपने जीवन के सबसे बुरे डिप्रेशन से गुजरा। मुझे इतना प्यार मिला। मेरे मोटापे की वजह से और इतनी चर्चा हुई कि थोड़े वक्त के लिए मैं रेटिंग्स में सबसे ज्यादा रेटिंग वाला स्टार बन गया था। और मैं मोटा होता गया।
राम कपूर ने आगे कहा- मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा कि मैं इतना अस्वस्थ हो गया हूं कि मैं 6 महीने में मर सकता हूं। मुझे डाइबिटिक स्ट्रोक हो सकता था क्योंकि मुझे दिन में तीन बार इंसुलिन लेना पड़ा था।
अपनी तबीयत के बारे में आगे बताते हुए उन्होंने कहा- मेरा सुगर 400, 500 600 से ज्यादा हो जाता था और मैं दिन में 14-14 घंटे काम करता था।
राम कपूर ने कहा कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं करना चाहता था क्योंकि उन्हें इसके लिए बहुत प्यार, नाम और पैसा मिल रहा था।
राम कपूर ने बताया कि उनका व्यवहार भी उस दौरान बहुत गलत हो गया था। उन्होंने कहा, "मैं बहुत बुरा इंसान बन गया था। मैं 6-6 घंटे देरी से शूटिंग पर आता था। सेट पर बैठकर दारू पीता था। मैं राक्षस बन गया था।"
एक्टर ने कहा कि बड़े अच्छे लगते हैं उनकी वजह से खत्म हुआ। उन्होंने कहा कि वो ऐसे इंसान बन गए थे कि उन्हें खुद पर शर्म आने लगी थी। राम ने कहा कि उनके बच्चों की वजह से उन्हें जीने की हिम्मत मिली वरना उनका हाल भी हर्षद जैसा होता। हर्षद ने एक एपिसोड में बताया था कि एक लड़की की वजह से उन्होंने खुद की जान लेने की कोशिश की थी।