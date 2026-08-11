लॉकअप 2 की विनर श्रेया कालरा का घर अंदर से दिखता है ऐसा, बेडरूम में लगी है बॉयफ्रेंड की फोटो

किचन

ये घर का किचन है। श्रेया और उनके परिवार ने फराह के लिए स्पेशल चिकन चीज रोल बनाया था। श्रेया ने अपने मुंबई आने के पीछे के कारण और करियर में आगे बढ़ने के बारे में बात की। श्रेया के मम्मी पापा और उनके बॉयफ्रेंड के बीच अच्छी बोन्डिंग दिखी।