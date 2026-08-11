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लॉकअप 2 की विनर श्रेया कालरा का घर अंदर से दिखता है ऐसा, बेडरूम में लगी है बॉयफ्रेंड की फोटो

लॉकअप सीजन 2 का खिताब जीतने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंजर श्रेया कालरा का घर अंदर से किसी होटल जैसा दिखता है। श्रेया अपने बॉयफ्रेंड ऋषभ के साथ लिव-इन में रह रही हैं। बेडरूम में लगी है दोनों की तस्वीरें। देखिए ये आलीशान घर-

Usha ShrivasAug 11, 2026 03:34 pm IST
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श्रेया कालरा का घर

लॉकअप सीजन 2 श्रेया कालरा पूरे सीजन शो में छाई रही। अब फराह खान के यूट्यूब चैनल पर उन्होंने शो के दौरान की बातें शेयर की हैं। साथ ही अपने छोटे लेकिन इस आलीशान घर का टूर दिया है।

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लिविंग एरिया

श्रेया मुंबई के इस 2 रूम के कमरे में वाले घर में अपने बॉयफ्रेंड ऋषभ के साथ रहती हैं। ये दोनों के घर का लिविंग एरिया है। घर का ये हिस्सा सुकून से भरा है। घर की इस बैठकी को दोनों ने सजाया है।

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बेडरूम

ये श्रेया के घर का बेडरूम है। इस घर में दो कमरे थे, लेकिन एक्ट्रेस ने एक रूम को डिवाइड कर दो कमरे बनाए हैं। दूसरे हिस्से को उन्होंने अपना क्लोजेट एरिया बनाया है। इस कमरे में दीवार पर श्रेया और ऋषभ की तस्वीर देखी जा सकती है।

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स्पेशल वॉल

ये श्रेया कालरा के घर की एक खास वॉल है। यहां दोनों ने अपनी यूट्यूब जर्नी से जितने भी बटन कमाए हैं वो यहां लगाए हुए हैं। इसमें ऋषभ के भी नाम के बटन हैं।

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क्लोजेट

ये श्रेया और ऋषभ का क्लोजेट एरिया है। श्रेया ने बताया कि उनके पास कुछ ही ब्रांडेड बैग्स हैं बाकी नकली और ब्रांडेड बैग्स की कॉपी है।

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किचन

ये घर का किचन है। श्रेया और उनके परिवार ने फराह के लिए स्पेशल चिकन चीज रोल बनाया था। श्रेया ने अपने मुंबई आने के पीछे के कारण और करियर में आगे बढ़ने के बारे में बात की। श्रेया के मम्मी पापा और उनके बॉयफ्रेंड के बीच अच्छी बोन्डिंग दिखी।

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श्रेया और ऋषभ की लव स्टोरी

श्रेया और ऋषभ ने अपनी लव स्टोरी के बारे में बात की। दोनों ने बताया कि इनकी मुलाकात 4 साल पहले नेटफ्लिक्स के शो के दौरान हुई थी। तब से लेकर आज तक दोनों साथ हैं और एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।

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