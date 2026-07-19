'लॉकअप-2' के टॉप 10 खिलाड़ियों की लिस्ट, आकांक्षा सबसे नीचे, नंबर 1 पर यह दबंग कंटेस्टेंट

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हो रहे रियलिटी शो 'लॉकअप' (सीजन-2) का सफर धीरे-धीरे फिनाले की तरफ बढ़ रहा है। हर कंटेस्टेंट अपना पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन किसी को आगे और किसी को पीछे तो होना ही था। शो का अपडेट जारी करते हुए BB Tak ने अपनी एक पोस्ट में बताया है कि इस हफ्ते की पॉपुलैरिटी लिस्ट में किस खिलाड़ी का नाम टॉप 10 में किस पोजिशन पर है।
लिस्ट की शुरुआत नीचे से ऊपर की तरफ करते हुए आपको बता दें कि टॉप 11 की लिस्ट में ग्यारहवें नंबर पर सूफी मोतीवाला हैं। सूफी पिछले दिनों घर के बाकी लोगों को बुली करने और गेम प्लान्स करने के लिए सुर्खियों में रहे थे।
रियलिटी टीवी शो 'देशी ब्लिंग' की वजह से सुर्खियों में आईं पमेला सेरेना को लॉकअप-2 में 'क्लेश क्वीन' का टाइटल मिला है। शो में बात-बात पर ड्रामा करने के लिए वह सुर्खियों में रहती हैं। इस हफ्ते लिस्ट में वह नंबर 10 पर काबिज हैं।
टीवी शो 'बड़े अच्छे लगते हैं' से नेशनल फेम बन गए एक्टर राम कपूर शो में काफी एग्रेसिव स्टैंड लेकर चल रहे हैं। टॉप 11 की लिस्ट में उन्हें 9वीं पोजिशन मिली है। हाल ही में वह बोर्डिंग स्कूल में हुए शोषण वाले किस्से का खुलासा करने को लेकर चर्चा में रहे थे।
लॉकअप-2 में आए दिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर नए और शॉकिंग खुलासे करने वाली आकांक्षा पर 'अटेंशन सीकर' होने का आरोप लग चुका है। गौरव खन्ना की पत्नी और स्टार एक्ट्रेस आकांक्षा टॉप 11 की लिस्ट में नंबर 8 पर रही हैं।
टीवी सीरियल 'भाबीजी घर पर हैं' के जरिए घर-घर में मशहूर हो गईं शिल्पा शिंदे को रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस' से काफी फेम मिला था। अब लॉकअप-2 में वह बतौर वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट आई हैं और उनके आते ही शो में ड्रामा काफी बढ़ा है। टॉप 11 की लिस्ट में वह नंबर 7 पर हैं।
कॉन्टेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वरुण यादव लिस्ट में नंबर 6 पर हैं। शो के बाहर सभी को हंसाने वाले वरुण लॉकअप-2 के हर टास्क में एक-दूसरे के सीक्रेट्स छिपाने के लिए सुर्खियों में रहे हैं।
'बेपनाह' और 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' जैसे सुपरहिट शोज दे चुके हर्षद चोपड़ा लिस्ट में नंबर 5 पर हैं। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हाल ही में उन्होंने एक शॉकिंग खुलासा करके सभी को उनके बारे में एक बार फिर से सोचने को मजबूर कर दिया था।
टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में 'नायरा' का किरदार निभाकर शिवांगी घर-घर में मशहूर हो गई थीं। शो में उन पर 'बोरिंग' होने का चार्ज लगा है। जहां तक टॉप 11 लिस्ट की बात है तो वह नंबर 4 पर हैं।
टीवी शो कुंडली भाग्य के जरिए चमके एक्टर धीरज धूपर को लॉकअप-2 में घमंडी होने का टैग मिला है। टॉप 11 की लिस्ट में वह नंबर 3 पर हैं।
सीजन की शुरुआत से ही लॉकअप-2 में बाकी खिलाड़ियों की नींद हराम रखने वाली श्रेया लिस्ट में इस हफ्ते टॉप 2 पर हैं। शो में श्रेया को बदतमीज होने का टैग मिला है और वह हर रोज हंगामे की एक नई वजह खोज लेती हैं।
'स्प्लिट्सविला' फेम आकांक्षा हैं इस हफ्ते टॉप 11 लिस्ट की टॉपर। शो में इनका 'मक्कार' होने का चार्ज लगा है। श्रेया कालरा के साथ हुई उनकी हाथापाई और बहसबाजी इंटरनेट पर काफी चर्चा में रही।