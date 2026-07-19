'लॉकअप-2' के टॉप 10 खिलाड़ियों की लिस्ट, आकांक्षा सबसे नीचे, नंबर 1 पर यह दबंग कंटेस्टेंट

लॉकअप 2 के टॉप 10 खिलाड़ी

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हो रहे रियलिटी शो 'लॉकअप' (सीजन-2) का सफर धीरे-धीरे फिनाले की तरफ बढ़ रहा है। हर कंटेस्टेंट अपना पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन किसी को आगे और किसी को पीछे तो होना ही था। शो का अपडेट जारी करते हुए BB Tak ने अपनी एक पोस्ट में बताया है कि इस हफ्ते की पॉपुलैरिटी लिस्ट में किस खिलाड़ी का नाम टॉप 10 में किस पोजिशन पर है।