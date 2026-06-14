फराह खान-रितेश देशमुख की जेल में कैद होंगे कौन से चेहरे? इन नामों की हो रही चर्चा

लॉकअप सीजन 2

फराह खान और रितेश देशमुख जल्द ही नेटफ्लिक्स पर लॉकअप सीजन 2 लेकर आ रहे हैं। ये शो 27 जून को प्रीमियर होगा। सोशल मीडिया पर कई ऐसे नामों की चर्चा है जिन्हें कथिततौर पर शो के लिए अप्रोच किया गया है। हालांकि, अभी किसी भी नाम पर आधिकारिक तौर से कन्फर्मेशन नहीं आया है। आइए जानते हैं कौन से हैं वो नाम।