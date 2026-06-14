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फराह खान-रितेश देशमुख की जेल में कैद होंगे कौन से चेहरे? इन नामों की हो रही चर्चा

नेटफ्लिक्स पर जल्द ही फराह खान और रितेश देशमुख लॉकअप सीजन 2 लेकर आ रहे हैं। इस शो में हिस्सा लेने वाले कुछ संभावित नाम भी सामने आए हैं। आइए जानते हैं किन नामों की हो रही है चर्चा। 

Harshita PandeyJun 14, 2026 12:31 pm IST
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लॉकअप सीजन 2

फराह खान और रितेश देशमुख जल्द ही नेटफ्लिक्स पर लॉकअप सीजन 2 लेकर आ रहे हैं। ये शो 27 जून को प्रीमियर होगा। सोशल मीडिया पर कई ऐसे नामों की चर्चा है जिन्हें कथिततौर पर शो के लिए अप्रोच किया गया है। हालांकि, अभी किसी भी नाम पर आधिकारिक तौर से कन्फर्मेशन नहीं आया है। आइए जानते हैं कौन से हैं वो नाम।

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शिवांगी जोशी

BBTak की रिपोर्ट के मुताबिक, शिवांगी जोशी को शो के लिए अप्रोच किया गया है। शिवांगी जोशी को ये रिश्ता क्या कहलाता है, बड़े अच्छे लगते हैं 4 जैसे शोज के लिए जाना जाता है।

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शिल्पा शिंदे

कहा जा रहा है कि शिल्पा शिंदे को भी शो के लिए अप्रोच किया गया है। शिल्पा शिंदे हाल ही में विवाद में आई थीं। उन्होंने ये बताया था कि भाभी जी घर पर हैं के प्रोड्यूसर पर उन्होंने झूठा यौन उत्पाीड़न का आरोप लगाया था।

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राम कपूर

बड़े अच्छे लगते हैं में नजर आए राम कपूर भी लॉकअप का हिस्सा हो सकते हैं। राम कपूर हाल ही में अपने वेटलॉस की वजह से चर्चा में आए थे।

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प्रणित मोरे

हाल ही में 370 रुपये बिरयानी से विवाद में आए प्रणित मोरे को भी शो के लिए अप्रोच किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रणित शो में हिस्सा लेंगे या नहीं।

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सुनीता आहूजा

लिस्ट में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का नाम भी है। कहा जा रहा है कि उन्हें भी शो के लिए अप्रोच किया गया है।

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आसिम रियाज

बिग बॉस 13 में नजर आए आसिम रियाज को भी लॉकअप के लिए अप्रोच किया गया है। बिग बॉस 13 में आसिम रियाज को उनके गुस्से की वजह से काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।

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उमर रियाज

आसिम रियाज के भाई उमर को भी शो के लिए अप्रोच किया गया है। उमर रियाज भी बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं। हालांकि, उन्हें लड़ाई की वजह से शो को बीच में ही छोड़ना पड़ा था।

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विकास गुप्ता

लिस्ट में विकास गुप्ता का नाम भी है। अगर विकास इस शो में हिस्सा लेते हैं तो ये दूसरी बार होगा जब शिल्पा शिंदे और विकास एक ही रियलिटी शो में होंगे।

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इन नामों की भी चर्चा

इसके अलावा जिन नामों की चर्चा है उनमें हर्षद चोपड़ा, उर्वशी ढोलकिया, अर्चना गौतम, कुशा कपिला, रश्मि देसाई और प्रियांक शर्मा का नाम शामिल है।

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