बेहद आलीशान घर में रहता है 26.8 मिलियन फॉलोअर्स वाला ये इंफ्लुएंसर, 4 साल से कर रहा एक्टर बनने की कोशिश

आज हम आपको एक ऐसे सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के बारे में बता रहे हैं जिसके इंस्टाग्राम पर 26.8 मिलियन फॉलोअर हैं। फराह खान अपने लेटेस्ट व्लॉग के लिए इस इंफ्लुएंसर के घर पहुंचीं।
हम जिस इंफ्लुएंसर की बात कर रहे हैं उनका नाम है रियाज अली। रियाज अली हाल ही में नेटफ्लिक्स के शो लॉकअप में नजर आए थे। रियाज अली मुंबई में एक काफी आलीशान घर में रहते हैं।
फराह खान दिलीप के साथ रियाज के घर पहुंचीं। रियाज के घर के मेन दरवाजे के बाद एक फॉयर एरिया है, जिसके बाद उनके घर के हॉल की शुरुआत होती है। रियाज के घर के हॉल में ब्लैक रंग के सोफे हैं। वहीं, पर्दे गोल्डन रंग के हैं। गोल्डन और ब्लैक रंग की थीम घर को काफी खूबसूरत बना रही थी।
रियाज के हॉल में एक बड़ा सा टीवी लगा है और वहां पर रियाज को मिले अवॉर्ड्स रखे हैं। रियाज ने फराह खान को बताया कि वो एक्टर बनना चाहते हैं। तीन-चार साल से वो ऑडिशन दे रहे हैं। फरहान ने रियाज को कास्टिंग डायरेक्टर्स से मिलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वो उन्हें मुकेश छाबड़ा के पास भेजेंगी।
रियाज के हॉल से ही लगा हुआ डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया में 5 सिटिंग वाली छोटी सी डाइनिंग टेबल रखी है। उस डाइनिंग एरिया से लगा रियाज का किचन है।
रियाज के घर के किचन की बात करें तो वो काफी बड़ा है। उनके किचन की क्लर स्कीम व्हाइट है। रियाज की मां ने फराह खान के लिए शीर खुरमा बनाया।
इसके बाद फराह खान ने रियाज के बेडरूम की झलक दिखाई। रियाज का बेडरूम काफी सिंपल है। उनके बेडरूम में एक टीवी लगा है।
बेडरूम में टीवी के अलावा एक चेयर टेबल है। उसके अलावा बड़ी सी क्लॉजेट है। रियाज के रूम में एक बड़ी सी ग्लास विंडो है। उस विंडो के बाहर का व्यू भी फराह खान ने दिखाया।