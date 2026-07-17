बेहद आलीशान घर में रहता है 26.8 मिलियन फॉलोअर्स वाला ये इंफ्लुएंसर, 4 साल से कर रहा एक्टर बनने की कोशिश

रियाज के घर का हॉल

फराह खान दिलीप के साथ रियाज के घर पहुंचीं। रियाज के घर के मेन दरवाजे के बाद एक फॉयर एरिया है, जिसके बाद उनके घर के हॉल की शुरुआत होती है। रियाज के घर के हॉल में ब्लैक रंग के सोफे हैं। वहीं, पर्दे गोल्डन रंग के हैं। गोल्डन और ब्लैक रंग की थीम घर को काफी खूबसूरत बना रही थी।