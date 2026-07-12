लॉकअप में कौन ले रहा कितनी फीस? फराह खान को एक एपिसोड के मिल रहे लाखों

राम कपूर

टीवी के फेमस एक्टर्स में से एक राम कपूर को हर हफ्ते शो के लिए 15 से 20 लाख रुपये मिल रहे हैं। राम कपूर में बीते एपिसोड में बताया कि जब वो हॉस्टल में रहते थे तो उन्हें हॉस्टल में मॉलेस्ट किया गया था। फराह खान राम कपूर का सच सुनने के बाद काफी इमोशनल हो गई थीं।