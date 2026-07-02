लॉकअप 2 फेम श्रेया कालरा, मध्यप्रदेश के इंदौर में हुआ था जन्म, फिर ऐसे मिला फेम

डिजिटल क्रिएटर, डांसर और रिएलिटी शो स्टार श्रेया कालरा इस समय 'लॉकअप सीजन 2' में अपने बेबाक और आक्रामक अंदाज को लेकर जबरदस्त सुर्खियां बटोर रही हैं। आइए आपको उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं जिससे आप उनको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।
श्रेया कालरा ने अपने करियर की शुरुआत एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और डांसर के रूप में की थी। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब पर अपने बेहतरीन डांस कवर्स और लिप-सिंक वीडियोज के जरिए उन्होंने युवाओं के बीच एक तगड़ी फैन फॉलोइंग बनाई है।
श्रेया को टीवी पर पहली बड़ी पहचान 'एमटीवी रोडीज रिवॉल्यूशन' से मिली। ऑनलाइन ऑडिशन के दौरान उन्होंने अपने शानदार डांस मूव्स, गजब की फिटनेस और मुंहफट अंदाज से रणविजय सिंहा समेत सभी मेंटर्स को काफी इम्प्रेस किया था।
श्रेया कालरा का जन्म 12 जून 1996 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। मतलब श्रेया 30 साल की हैं। इंदौर से निकलकर उन्होंने मुंबई के ग्लैमर वर्ल्ड और डिजिटल स्पेस में अपनी एक अलग पहचान बनाई है।
रितेश देशमुख और फराह खान के रिएलिटी शो 'लॉकअप 2' में श्रेया इस समय गेम की सबसे बड़ी 'लाइमलाइट चेजर' बनी हुई हैं। शो में आते ही उन्होंने अपने लाउड और अनफिल्टर्ड रवैए से घर का माहौल गरमा दिया है।
शो के अंदर आकांक्षा चौधरी और योगेश रावत के साथ उनकी लड़ाई सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। योगेश ने जब श्रेया पर रोडीज के दिनों में फ्लर्ट करने का आरोप लगाया, तो श्रेया ने पलटवार करते हुए आकांक्षा को 'होमव्रेकर' तक कह दिया।
'रोडीज' के दौरान श्रेया की मुलाकात ऋषभ जायसवाल से हुई थी। आज भी दोनों रिलेशनशिप में हैं और एक ही घर में रहते हैं। बता दें, ऋषभ 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में कृष का किरदार निभाकर फेमस हुए थे। ऋषभ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं और श्रेया से उम्र में एक साल छोटे हैं।