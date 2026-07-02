लॉकअप 2 फेम श्रेया कालरा, मध्यप्रदेश के इंदौर में हुआ था जन्म, फिर ऐसे मिला फेम

ऋषभ जायसवाल संग रिश्ता

'रोडीज' के दौरान श्रेया की मुलाकात ऋषभ जायसवाल से हुई थी। आज भी दोनों रिलेशनशिप में हैं और एक ही घर में रहते हैं। बता दें, ऋषभ 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में कृष का किरदार निभाकर फेमस हुए थे। ऋषभ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं और श्रेया से उम्र में एक साल छोटे हैं।