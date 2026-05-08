समर्थ जुरैल का फिल्मी है घर, बालकनी में है पूल टेबल, एक्टर ने बताया- जन्नत जुबैर ने करवाया है इंटीरियर

समर्थ जुरैल के बेडरूम की दीवार

समर्थ जुरैल के बेडरूम में फराह खान का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस दीवार पर बॉलीवुड और हॉलीवुड की तमाम फिल्मों के पोस्टर लगे हैं। इन पोस्टर में डॉन, मैं हूं ना, पीकू जैसी फिल्मों के पोस्टर शामिल हैं। उन्होंने घर की एक दीवार पर गानों की कसैट के रेप्लिका लगे हुए हैं। फराह खान से बातचीत के दौरान समर्थ जुरैल ने बताया कि उनके घर के इंटीरियर करने में उनकी दोस्त जन्नत जुबैर ने उनकी मदद की है।