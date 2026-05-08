समर्थ जुरैल का फिल्मी है घर, बालकनी में है पूल टेबल, एक्टर ने बताया- जन्नत जुबैर ने करवाया है इंटीरियर

लाफ्टर शेफ्स में नजर आने वाले टीवी एक्टर समर्थ जुरैल ने हाल ही में अपना नया घर लिया है। उनके इस घर में फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ पहुंचीं। फराह खान ने समर्थ जुरैल के घर का हाउस टूर भी करवाया।
समर्थ के घर में मेन डोर से अंदर जाते ही एक बड़ा सा हॉल है। हॉल से अटैच एक बालकनी है। हॉल और बालकनी के बीच एक बड़ा सा ग्लास डोर है।
मेन डोर खुलते ही सामने 7 घोड़ों की पेंटिंग नजर आती है। कहा जाता है कि घर में घोड़ों की पेंटिंग अच्छा लक लाती है। हॉल में सोफे हैं, बड़ा सी सीलिंग लाइट है।
समर्थ की हॉल से लगी बालकनी में एक हाई टेबल रखी है। उसके साथ चार कुर्सियां रखी हैं। हॉल में एक शोपीस वाला हाथी का सिर लगा है।
घर की दूसरी बालकनी में एक सोफा रखा है। उस बालकनी में एक किकिंग बैग भी लगा हुआ है। इस बालकनी की दीवार पर समर्थ ने मोटिवेशनल पोस्टर लगाए हुए हैं।
फराह खान ने समर्थ जुरैल के बेडरूम भी दिखाया। उनके बेडरूम में एक बड़ा सा बेड है। बेड के साइड में टेबल है। उनके रूम में एक सौफ्टटॉय भी रखा हुआ है। बेडरूम से लगी भी एक बालकनी है। बेडरूम से लगी बालकनी में एक स्विंग चेयर लगी हुई है।
समर्थ जुरैल के बेडरूम में फराह खान का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस दीवार पर बॉलीवुड और हॉलीवुड की तमाम फिल्मों के पोस्टर लगे हैं। इन पोस्टर में डॉन, मैं हूं ना, पीकू जैसी फिल्मों के पोस्टर शामिल हैं। उन्होंने घर की एक दीवार पर गानों की कसैट के रेप्लिका लगे हुए हैं। फराह खान से बातचीत के दौरान समर्थ जुरैल ने बताया कि उनके घर के इंटीरियर करने में उनकी दोस्त जन्नत जुबैर ने उनकी मदद की है।
समर्थ जुरैल के किचन के दरवाजे पर माइक जैकशन की तस्वीरें लगी हैं। माइकल जैकशन की तस्वीर देख फराह खान ने कहा कि ये उनके गुरू हैं।
समर्थ जुरैल का किचन फराह खान को पसंद आया। समर्थ का किचन काफी बड़ा है। उनके किचन की थीम गोल्डन और ब्लैक है। फ्लोर पर व्हाइट टाइल्स हैं।
समर्थ जुरैल के घर की बालकनी में एक मिनी पूल टेबल भी है। फराह खान को समर्थ ने बताया कि लाफ्टर शेफ्स के शूट के बाद कई बार करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, अंकिता लोखंडे और विकी गोयल उनके घर चिल करने आते हैं।