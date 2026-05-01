सिगरेट की डिब्बी के फॉयल पर लिखा गया था ये ऐतिहासिक गाना, सुनकर रो पड़े थे जवाहरलाल नेहरू

गाना सुनकर रो पड़े थे नेहरू

'ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी' गाना आज भी लोगों के अंदर एक जोश भर देता है। ये गाना आज भी देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों की याद दिलाता है। ये गाना सुनने में जितना भावुक है, गाने में भी उतना ही भावुक था। दरअसल लोगों की आंखों में आंसू भरने वाला यह गीत खुद लता मंगेशकर और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी नम कर गया था।