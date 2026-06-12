री-रिलीज हुई लगान, अभी कहां हैं आमिर खान की फिल्म के सभी कलाकार? जानिए अब कैसे दिखते हैं सभी एक्टर्स

आमिर खान (भुवन)

फिल्म में 'भुवन' बनकर पूरे गांव को एक करने वाले आमिर खान ने अपने करियर की सबसे शानदार एक्टिंग की थी। इसके बाद उन्होंने '3 इडियट्स', 'पीके' और 'दंगल' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं। आज वो सिर्फ एक्टर ही नहीं, बल्कि एक बड़े फिल्ममेकर (प्रोड्यूसर) भी हैं। आमिर ने हाल ही में 'लापता लेडीज' और 'सितारे जमीन' पर जैसी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। आमिर को आखिरी बार 2025 में रजनीकांत की फिल्म 'कूली' में एक विलेन के रोल में देखा गया था।