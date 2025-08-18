Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi These 9 Actress Mandira Bedi Mouni Roy Gauri Pradhan Karishma tanna Than And Now glamorou 'क्योंकि सास...' की ये 9 एक्ट्रेसेस 17 सालों में बाद हो गईं इतनी ग्लैमरस, लास्ट की दो हसीनाओं को देख उड़ जाएंगे होश!
'क्योंकि सास...' की ये 9 एक्ट्रेसेस 17 सालों में बाद हो गईं इतनी ग्लैमरस, लास्ट की दो हसीनाओं को देख उड़ जाएंगे होश!

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की 9 फीमेल एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 17 साल बाद बेहद ग्लैमरस हो गई हैं!

Priti KushwahaMon, 18 Aug 2025 02:53 PM
1/10

'क्योंकि सास...' की ये 9 एक्ट्रेसेस 17 सालों में बाद हो गईं इतनी ग्लैमरस

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' सीरियल ने एक बार फिर से 25 सालों बाद टीवी पर धमाकेदार वापसी की है। इस शो में कई पुराने कलाकारों के साथ कुछ नए कलाकार भी नजर आ रहे हैं। आज हम आपको 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की 9 फीमेल एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 17 साल बाद बेहद ग्लैमरस हो गई हैं!

2/10

गौतमी कपूर

गौतमी कपूर ने तुलसी की जगह ली थी, और शो में नई तुलसी बनी थीं।

3/10

गौरी प्रधान

 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में नंदिनी वीरानी का किरदार निभाने वाली गौर प्रधान फिर से इस शो में नजर आ रही हैं। 47 साल की एक्ट्रेस काफी स्टाइलिश हैं।

4/10

करिश्मा तन्ना

एकता कपूर के शो में करिश्मा तन्ना ने इंदु वीरानी का किरदार निभाया था। करिश्मा का सोशल मीडिया अकाउंट उनकी ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है।

5/10

अचिंत कौर

अचिंत कौर ने शो में निगेटिव रोल निभाया था। यूं तो सीरियल के साथ ही कई फिल्मों में भी काम किया है।

6/10

स्मिता बंसल

स्मिता बंसल ने इस शो में' करण वीर' की पत्नी का किरदार निभाया था।

7/10

ख्याति केसवानी

ख्याति केसवानी ने सेजल वीरानी का किरदार निभाया था। कुछ वक्त पहले कुमकुम भाग्य में नजर आईं थीं।  

8/10

अश्लेषा सावंत

अश्लेषा सावंत ने तीशा मेहता विरानी का किरदार निभाया था।

9/10

मौनी रॉय

मौनी रॉय ने कृष्णा तुलसी की बेटी और तुलसी की पोती 'पिया' का किरदार निभाया था। मौन बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। मौनी अक्सर अपनी बिकिनी तस्वीरों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं।

10/10

मंदिरा बेदी

मंदिरा बेदी ने मंदिरा का किरदार निभाया था, जो शो में तुलसी की सौतन यानी मिहिर की प्रेमिका बनकर आई थीं। 53 साल की उम्र में मंदिरा का ग्लैमरस लुक देखते ही बनता है।

