KSBKBT: वीरानी परिवार से पिता की मौत का बदला लेगा रियो, नियति के सामने आया करण का सच

क्योंकि सास भी कभी बहू थी बीते हफ्ते काफी सारे ट्विस्ट और टर्न आए हैं। शांतिनिकेतन में रियांश की एंट्री हो चुकी है और उसी एंट्री के साथ घर में एक बड़ा तमाशा भी देखने को मिला। आइए जानते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आए बड़े ट्विस्ट और टर्न्स के बारे में।
तुलसी अंश के बेटे रियांश और नियति को घर में लाती है। तुलसी के इस फैसले से करण तो खुश होता है, लेकिन नंदिनी नाराज हो जाती है। वो रियांश के घर में आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। रियांश को ये बताया जाता कि उसके पिता ने क्या किया है, फिर भी रियांश तुलसी को ही गलत ठहराता है।
शांतिनिकेतन में रियांश के आने से घर में तनाव है। नंदिनी तुलसी से नाराज है। पार्थ भी रियो को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। रियो और पार्थ दोनों ही आपस में एक दूसरे को खरीखोटी सुनाते हैं। पार्थ को परेशान करने के लिए रियो देव और नकुल को प्रॉपर्टी को लेकर भड़काता है। देव और नकुल की रियो से दोस्ती हो जाती है।
शांतिनिकेतन में रियो की एंट्री के साथ-साथ एक एंट्री और हुई है। ये एंट्री मुन्नी की बहन खुशबू की हुई है। खुशबू की बहन अपनी आंखों के इलाज के लिए शांतिनिकेतन रहने आई है। रियो और खुशबू की बहस हो जाती है। नंदिनी भी खुशबू की तरफदारी करती है।
रियो, पार्थ, देव समेत घर के मर्द ट्रेन से दिल्ली जा रहे होते हैं। घर में सिर्फ औरतें होती हैं। घर में गोदभराई की रस्म चल रही होती है कि तभी खुशबू के चिल्लाने की आवाज आती है। जब सब खुशबू से पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो वो बताती है कि उसके साथ रेप किया गया है। सब ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं।
इस घटना के बाद तुलसी दिल्ली जा रहे अपने सभी बच्चों को वापस बुलाती है। जब सब घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि खुशबू के साथ क्या हुआ है। पुलिस के सामने नंदिनी कहती है कि रियो ने खुशबू से बदतमीजी की थी। खुशबू भी रियो पर रेप का आरोप लगाती है। तुलसी पुलिस से रियो को गिरफ्तार करने को कहती है।
खुशबू के आरोपों के बाद रियो जेल चला जाता है। वो बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता है। रियो तो जेल चला जाता है, लेकिन इधर तुलसी देखती है कि खुशबू की आंखें बिल्कुल ठीक हैं। वो समझ जाती है कि खुशबू ने झूठ बोला है। वो सबके सामने खुशबू का झूठ सामने लाती है। इसके बाद तुलसी रियो को जेल से छुड़वाने जाती है और खुशबू को गिरफ्तार कराने।
रियो जब घर आता है तो वो कहता है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगा। तुलसी उससे माफी मांगती है। वो रियो को वहां रुकने के लिए मना लेती है। घर के बाकी लोग भी रियो को अपना लेते हैं। मुन्नी भी रियो से माफी मांगती है।
शो में हैरान करने वाला ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि रियो ने ही खुशबू को पैसे दिए होते हैं ये सारा नाटक करने के लिए। वो खुशबू को जेल से छुड़ाने आता है। दरअसल, रियो पूरे परिवार से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। इसलिए वो ऐसी चाल चलता है।
आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नियति को करण और नंदिनी की शादी की तस्वीरें मिल जाएंगी। वो गुस्से में घर से निकल जाती है और उसकी कार का एक्सिडेंट हो जाता है। इस बात पर रियो तुलसी पर भड़केगा और कहेगा कि उसकी वजह से उसकी मां का एक्सिडेंट हुआ है।