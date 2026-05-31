KSBKBT: वीरानी परिवार से पिता की मौत का बदला लेगा रियो, नियति के सामने आया करण का सच

सामने आया खुशबू का सच

खुशबू के आरोपों के बाद रियो जेल चला जाता है। वो बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता है। रियो तो जेल चला जाता है, लेकिन इधर तुलसी देखती है कि खुशबू की आंखें बिल्कुल ठीक हैं। वो समझ जाती है कि खुशबू ने झूठ बोला है। वो सबके सामने खुशबू का झूठ सामने लाती है। इसके बाद तुलसी रियो को जेल से छुड़वाने जाती है और खुशबू को गिरफ्तार कराने।