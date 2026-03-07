क्योंकि… के मिहिरी अमर उपाध्याय की बेटी खूबसूरती के मामले में देती हैं हीरोइन को टक्कर, कम उम्र में ऐसे कर रही हैं कमाई

अमर उपाध्याय की बेटी चेनाब

एकता कपूर अपने सबसे पॉपुलर सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सीजन 2 लेकर आई थीं। इस शो में तुलसी और मिहिर की जोड़ी पसंद की जा रही है। मिहिर के किरदार में अमर एक बार फिर सेंसेशन बन गए हैं। लेकिन इस बार उनके दोनों बच्चों की भी चर्चा हो रही है।