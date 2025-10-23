​'क्योंकि सास...' के मिहिर विरानी का बेटा खूबसूरती में देता है अपने पिता को टक्कर, यकनी नहीं तो खुद देखें तस्वीरें

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' एक्टर अमर उपाध्याय ने मिहिर वीरानी के तौर पर अपनी खास पहचान बनाई है। कई सालों बार इस शो ने फिर से टीवी पर धमाकेदार वापसी की है। ऐसे में इस शो के सभी कलाकार चर्चा में आए हैं। लेकिन अगर कोई सबसे ज्यादा सुर्खियों में है तो वो है अमर उपाध्याय के साथ उनका बेटा आर्यमान।
अमर उपाध्याय का बेटा आर्यमन अपने पापा की तरह ही बेहद हैंडसम है। वो पापा की स्मार्टनेस में बराबर की टक्कर देता है।
आर्यमन अपने पापा अमर की के नक्शे-कदम पर चलने की तैयारी कर रहे हैं। वो पिता की तरह ही एक एक्टर बनना चाहते हैं।
हालांकि, आर्यमन अभी कैमरे के सामने नहीं आए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वह काफी एक्टिव हैं। फिलहाल वो कैमरे के पीछे रहकर काफी मेहनत कर रहे हैं।
आर्यमन फिल्म मेकर हंसल मेहता को उनके बड़े प्रोजेक्ट 'गांधी' में मदद कर रहे हैं। उनके साथ काम करते हुए आर्यमन उनसे काफी कुछ सीख रहे हैं।
आर्यमन अपने पिता की तरह फिटनेस फ्रीक हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर दोनों को साथ में वर्कआउट करते देखा जा सकता है।
अमर उपाध्याय के सोशल मीडिया अकाउंट पर आर्यमन के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते हैं।