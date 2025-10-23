​'क्योंकि सास...' के मिहिर विरानी का बेटा खूबसूरती में देता है अपने पिता को टक्कर, यकनी नहीं तो खुद देखें तस्वीरें

मिहिर विरानी का बेटा खूबसूरती हैं देता है अपने पिता को टक्कर

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' एक्टर अमर उपाध्याय ने मिहिर वीरानी के तौर पर अपनी खास पहचान बनाई है। कई सालों बार इस शो ने फिर से टीवी पर धमाकेदार वापसी की है। ऐसे में इस शो के सभी कलाकार चर्चा में आए हैं। लेकिन अगर कोई सबसे ज्यादा सुर्खियों में है तो वो है अमर उपाध्याय के साथ उनका बेटा आर्यमान।