‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में फैंस को मिलेगा बड़ा सरप्राइज, पहले सीजन के विलेन की होगी वापसी?

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब फैंस को एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। शो के पहले सीजन के सबसे बड़े विलेन अंश गुजराल की कहानी का पन्ना एक बार फिर खुलने वाला है।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का जो नया प्रोमो आया है उसमें तुलसी वीरानी के हाथ में उसके बेटे अंश की तस्वीर है। वो उस पल को याद करती है जब उसने अपने ही बेटे को गोली मारी थी।
तुलसी उन पलों को याद ही कर रही होती है कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। दरवाजे पर कौन है इसका खुलासा तो अभी प्रोमो में नहीं किया गया है, लेकिन तुलसी दरवाजा खोलते ही हैरान रह जाती है।
iwmbuzz.com के मुताबिक, अंश गुजराल के बेटे का किरदार शो में एंट्री लेने जा रहा है। शो के पहले सीजन में अंश गुजराल को जब तुलसी ने गोली मारी थी उस वक्त शानदार टीआरपी आई थी।
अब शो में अंश गुजराल के बेटे की एंट्री होगी और इस एंट्री से हो सकता है शो की टीआरपी को जबरदस्त बूस्ट मिले। अंश गुजराल के बेटे का रोल कौन निभाएगा इसको लेकर फैंस के बीच उत्सुकता है।
रिपोर्ट की मानें शो में अंश गुजराल का किरदार निभाने वाले आकाशदीप सहगल ही उनके बेटे का किरदार भी निभा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फैंस को एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा।
आकाशदीप सहगल इस वक्त एकता कपूर के शो नागिन 7 में भी निगेटिव किरदार निभा रहे हैं। आकाशदीप बिग बॉस 5 का हिस्सा थे और शो के फाइनलिस्ट भी बने थे।