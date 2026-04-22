‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में फैंस को मिलेगा बड़ा सरप्राइज, पहले सीजन के विलेन की होगी वापसी?

तुलसी ने अंश को किया याद

तुलसी उन पलों को याद ही कर रही होती है कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। दरवाजे पर कौन है इसका खुलासा तो अभी प्रोमो में नहीं किया गया है, लेकिन तुलसी दरवाजा खोलते ही हैरान रह जाती है।