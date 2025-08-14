'सीधा मेरी मौत ही...', 'देवदास' की शूटिंग के बाद 'क्योंकि सास' की इस एक्ट्रेस का हो गया था ऐसा हाल

सीधा मेरी मौत ही होगी

अपरा ने बताया कि वो दिन में 'क्योंकि' और रात में 'देवदास' की शूटिंग करती थी। उन्हें टाइमिंग के साथ तालमेल बिठाने में तीन-चार दिन लगे, लेकिन उसके बाद मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती थीं और मैं अपने डायलॉग्स भी नहीं लिख पाती थी। उसके बाद मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि अस्पताल जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा मेरी मौत ही होगी।