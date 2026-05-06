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खतरों के खिलाड़ी में नजर आएगी ये हसीना, 'गोरे' होने की वजह से झेले रिजेक्शन

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 एक्ट्रेस शगुन शर्मा जल्द ही रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी में नजर आएंगी। शगुन शर्मा क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में परी का किरदार निभा रही हैं। 

Harshita PandeyMay 06, 2026 01:54 pm IST
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शगुन शर्मा

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 एक्ट्रेस शगुन शर्मा जल्द ही रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा होंगी। शगुन शर्मा क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में परी विरानी का किरदार निभा रही हैं।

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2015 में शुरू किया करियर

शगुन शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2015 में टीवी शो कुछ तो है तेरे मेरे दरमियान से की थी। शगुन शर्मा ने इस शो में संजना कपूर की भूमिका निभाई थी।

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हिमाचल प्रदेश की हैं शगुन

शगुन हिमाचल प्रदेश के पालमपुर की रहने वाली हैं। शगुन अपने पहले शो में पैरेलल लीड थीं। पहले शो में पैरेलल लीड के तौर पर करियर की शुरुआत की वजह से उन्हें टाइपकास्ट कर दिया गया।

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पैरेलल लीड के तौर पर काम किया

इसके बाद शगुन ने 5 और शोज में पैरेलल लीड के तौर पर काम किया। उन्होंने बताया कि पैरेलल लीड के तौर पर उन्होंने शोज को मना करने की भी कोशिश की, लेकिन किसी ना किसी तरीके से लोग उन्हें शो में काम करने के लिए मना लेते थे।

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कई रिजेक्शन झेले

शगुन ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में कई रिजेक्शन झेले। कई बार तो उन्हें ये कहा गया कि वो बहुत गोरी हैं,और इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ।

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'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' के लिए दिया था ऑडिशन

शगुन ने बताया था कि 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' के लिए भी उन्होंने ऑडिशन दिया था। शगुन ने सिद्धार्थ शुक्ला के ऑपोजिट फीमेल एक्ट्रेस के लिए ऑडिशन दिया था। उन्हें पता था कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला काफी लंबे थे और उनकी हाइट सिद्धार्थ शुक्ला से मैच नहीं करती थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें पता था कि उन दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन कास्टिंग कंपनियां उनके पीछे पड़ी थीं कि वो ऑडिशन दें।

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रोहित शेट्टी के शो का होंगी हिस्सा

शगुन शर्मा अब रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी 15 में खतरनाक स्टंट करती नजर आएंगी। रोहित शेट्टी का शो जल्द ही कलर्स और जियो हॉटस्टार पर प्रसारित होगा।

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2
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