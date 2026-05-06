खतरों के खिलाड़ी में नजर आएगी ये हसीना, 'गोरे' होने की वजह से झेले रिजेक्शन

'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' के लिए दिया था ऑडिशन

शगुन ने बताया था कि 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' के लिए भी उन्होंने ऑडिशन दिया था। शगुन ने सिद्धार्थ शुक्ला के ऑपोजिट फीमेल एक्ट्रेस के लिए ऑडिशन दिया था। उन्हें पता था कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला काफी लंबे थे और उनकी हाइट सिद्धार्थ शुक्ला से मैच नहीं करती थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें पता था कि उन दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन कास्टिंग कंपनियां उनके पीछे पड़ी थीं कि वो ऑडिशन दें।