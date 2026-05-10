टीवी के इस एक्टर की मां हैं सीनियर पुलिस अधिकारी, स्टार प्लस के इस सीरियल में निभा रहा निगेटिव रोल

आज यानी 10 मई को दुनियाभर में मदर्स डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर हम आपको उस टीवी एक्टर के बारे में बता रहे हैं जिसकी मां दिल्ली में एक सीनियर पुलिस अधिकारी हैं।
हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं उसका नाम है कुशाग्र दुआ। कुशाग्र दुआ इन दिनों स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं में नजर आ रहे हैं।
कुशाग्र दुआ क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं में विक्रांत ठाकुर का किरदार निभा रहे हैं। कुशाग्र का किरदार एक नेगेटिव रोल है।
कुशाग्र दुआ की मां का नाम चंदर कांता है। चंदर कांता दिल्ली में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (एसीपी) के पद पर नियुक्त हैं।
indiaforums.com से खास बातचीत में कुशाग्र ने कहा कि एक सीनियर पुलिस अधिकारी का बेटा होना उनके लिए गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि उनकी मां उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा और एक सुपरवुमन हैं जो अपने प्रोफेशन और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखती हैं।
कुशाग्र ने कहा कि उनका काम ऐसा है कि उन्हें कई बार देर रात में इमरजेंसी कॉल आ जाती हैं, उन्हें काम का कोई समय फिक्स नहीं है। इसके बावजूद भी वो अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताती हैं।
कुशाग्र ने कहा कि उन्हें उनकी मां ने उन्हें अनुशासन के साथ पाला है और हमेशा उन्हें अपने सपनों को पूरा करने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया।
कुशाग्र की बात करें तो वो नागिन 7, गुम है किसी के प्यार में, ये हैं चाहतें और दिव्य दृष्टि जैसे शोज का हिस्सा रह चुके हैं।