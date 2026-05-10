टीवी के इस एक्टर की मां हैं सीनियर पुलिस अधिकारी, स्टार प्लस के इस सीरियल में निभा रहा निगेटिव रोल

मां को बताया सुपरवुमन

indiaforums.com से खास बातचीत में कुशाग्र ने कहा कि एक सीनियर पुलिस अधिकारी का बेटा होना उनके लिए गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि उनकी मां उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा और एक सुपरवुमन हैं जो अपने प्रोफेशन और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखती हैं।