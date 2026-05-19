सिंगर्स जिनके नाम पर हैं ये हैरतअंगेज रिकॉर्ड, आखिरी 2 के बारे में जानकर तो उड़ जाएंगे होश

बॉलीवुड सिंगर्स के नाम पर कई ऐसे रिकॉर्ड हैं, जिनकी कल्पना भी कर पाना किसी के लिए मुश्किल होगी। तो चलिए जानते हैं आज बॉलीवुड सिंगर्स के नाम पर मौजूद कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे।
लीजेंडरी सिंगर आशा भोसले का नाम साल 2011 में गिनीज बुक में दर्ज हुआ था। वह म्यूजिक इंडस्ट्री के इतिहास की सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली सिंगर हैं। उन्होंने 20 से ज्यादा भाषाओं में 11 हजार से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं।
90 के दशक के मशहूर रोमांटिक सिंगर कुमार सानू भी इस मामले में पीछे नहीं हैं। उनके नाम पर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने साल 1993 में एक ही दिन में 28 गाने गाए और रिकॉर्ड किए थे। यह रिकॉर्ड आज तक कोई सिंगर नहीं तोड़ पाया है।
भारत रत्न लता मंगेशकर का नाम भी लंबे वक्त तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज रहा। 1974 से 1991 के बीच उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा गाने (लगभग 30,000 से ज्यादा) गाने वाली सिंगर के रूप में जाना जाता था। एक विवाद और आंकड़ें बदलने के बाद यह रिकॉर्ड भी आशा भोसले के नाम हो गया था।
सिंगर पलक मुच्छल का नाम गिनीज बुक और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। उन्होंने यह रिकॉर्ड अपने गानों के लिए नहीं, बल्कि अपने चैरिटी शो के जरिए 3,800 से ज्यादा लाचार बच्चों की मुफ्त हार्ट सर्जरी का खर्च उठाने के लिए बनाया।
केरल की रहने वाली सुचेता सतीश युवा गायिका ने दुबई में आयोजित एक कॉन्सर्ट में लगातार 9 घंटे गाकर 140 अलग-अलग भाषाओं में गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसमें 101 विदेशी और 39 भारतीय भाषाएं शामिल थीं।
'डिस्को किंग' बप्पी लहरी का नाम भी गिनीज बुक में शामिल हुआ था। उन्होंने साल 1986 में एक ही वर्ष में 33 फिल्मों के लिए रिकॉर्ड 180 गाने कंपोज और रिकॉर्ड किए थे। यह रिकॉर्ड भी आज तक अछूता है।