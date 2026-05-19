सिंगर्स जिनके नाम पर हैं ये हैरतअंगेज रिकॉर्ड, आखिरी 2 के बारे में जानकर तो उड़ जाएंगे होश

सबसे ज्यादा गाने का रिकॉर्ड

भारत रत्न लता मंगेशकर का नाम भी लंबे वक्त तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज रहा। 1974 से 1991 के बीच उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा गाने (लगभग 30,000 से ज्यादा) गाने वाली सिंगर के रूप में जाना जाता था। एक विवाद और आंकड़ें बदलने के बाद यह रिकॉर्ड भी आशा भोसले के नाम हो गया था।