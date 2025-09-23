कुमार सानू के कमरे में सोती थी बहन, भतीजी के पांचों बच्चों के बाप अलग... एक्स-वाइफ ने फैमिली पर दिए शॉकिंग बयान

कुमार सानू की एक्स-वाइफ रीटा भट्टाचार्या लाइमलाइट से दूर रहती हैं। वह अपने पास्ट रिलेशनशिप पर भी बोलने से बचती हैं। अब एक इंटरव्यू में उन्होंने कुमार सानू और उनके परिवार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और कई शॉकिंग आरोप लगाए। रीटा ने कहा कि कुमार सानू उनकी परवरिश पर सवाल उठाते हैं जबकि उनके पूरे परिवार का ही सिस्टम खराब है।
रीटा ने बताया कि कुमार सानू के पांच भाई-बहन हैं। सबने जिंदगी में एक ही कहानी फॉलो की। जैसे उनके पिता ने 75 साल की उम्र में शादी की। रीटा बोलीं, उनके डैडी ने बुढ़ापे में शादी की। उनकी मां के सामने ही तैयार होकर अपनी नई दुलहन के पास जाते थे।
रीटा ने बताया कि उनकी सास बहुत अच्छी महिला थीं, बेचारी सब चुपचाप देखती रहती थीं। ससुर के नाती-पोते, दामाद और बहू सभी थे और तब वह बाल काले करके जाते थे। रीटा बोलीं, उनके घर में यही सिस्टम है। मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा लेकिन सानू ने मजबूर किया ये सब बोलने के लिए क्योंकि उनकी लव लाइफ के बारे में बहुत सुंदर चर्चे चल रहे हैं आजकल।
रीटा ने बताया कि सन 1992-93 तक कुमार सानू कहते थे कि वह अच्छी पत्नी हैं। ऐनीवर्सरी पर एक बड़े होटल में पार्टी भी दी। 94 में अचानक क्या हो गया। रीटा बोली, उनकी एक सिस्टर हैं जो उस वक्त 40-45 साल की थीं। तब उनका ग्रैंडसन भी था और वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ मायके आ गई थीं जबकि उनके 3 बच्चे थे। ऐसी लेगसी लेकर ये लोग चल रहे हैं।
रीटा ने बताया कि इन लोगों ने ही मिलकर उनका घर तोड़ा। बोलीं, सानू और उनकी सिस्टर एक कमरे में सोते थे, गलत तरीके से नहीं बल्कि उनको कुमार सानू से अलग करने के लिए। रीटी बोलीं, एक रूम में मैं और मेरे दो बच्चे सोते थे। यहीं से शुरुआत हुई। कुमार सानू के तलाक के वक्त रीटा के गर्भ में जान पल रहे थे।
रीटा ने इंटरव्यू में बताया कि कुमार सानू का बड़े भाई भी किसी दूसरी औरत के साथ रहते हैं। उनके खानदान की बड़ी बहू परेशान हो रही है और कुमार सानू ने उन लोगों की केयर भी नहीं की। रीटा ने बताया कि कुमार सानू के भाई चंदन भट्टाचार्य की बीवी की रो-रोकर बुरी तरह मौत हुई। चंदन ने दूसरी औरत से शादी कर ली। उनके तीन बेटियां थीं और दूसरी शादी से भी दो बच्चे हैं।
रीटा ने बताया कि उनके सेकंड जेठ की बेटी को वह रीसेंटली मिलीं। वो बच्ची बचपन में उनसे बोलती थी कि पढ़ा दो। रीटा बोलीं,अब वह एकदम बदल गई। उसे पता भी नहीं क्या कर रही है। वह पांच बच्चों की मां है और पांचों के पिता अलग हैं। उसकी छोटी बहन का भी सेम। तीन बच्चों की मां तीनों का बाप अलग। मैं उन बच्चों की इंसल्ट नहीं करना चाहती पर लेकिन ये कल्चर है कुमार सानू के घर का।
रीटा ने बताया कि जो छोटी बच्ची अब पांच बच्चों की मां है। कुमार सानू इसे बॉम्बे लेकर आए थे। रीटा बोलीं, मैंने फोन करके बोला था कि लड़की को क्यों रखा है क्योंकि मुझे उस आदमी का कैरेक्टर पता है। वो किसी को देखता नहीं, न ही परवाह करता है। सारा दिन घूमता रहता था तो वो बच्ची ड्राइवर के साथ चली गई। इसके बाद उसका एक बेबी हुआ। रीटा बोलीं कि कुमार सानू अपने घर की बेटी को नहीं देख पाया। उस बच्ची ने कितना स्ट्रगल किया आज 25 से लेकर 5 साल तक के पांच बच्चे हैं उसके, जिनके पिता अलग हैं। Source: Film Window