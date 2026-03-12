जब सात फेरे छोड़ इन सेलेब्स ने की रजिस्टर वेडिंग, कई ने तो लग्जरी जगह छोड़ घर में ही की शादी

कृति कामरा और गौरव कपूर

कृति कामरा और गौरव कपूर ने हाल ही में शादी कर ली है। हालांकि दोनों ने काफी प्राइवेट सेरेमनी रखी थी जिसमें सिर्फ परिवार वाले और करीबी दोस्त शामिल हुए थे। दोनों ने हालांकि रजिस्टर वेडिंग की ना कि कोई ग्रैंड सेरेमनी।