जब सात फेरे छोड़ इन सेलेब्स ने की रजिस्टर वेडिंग, कई ने तो लग्जरी जगह छोड़ घर में ही की शादी

आज हम आपको उन सेलेब्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने ग्रैंड शादी को छोड़ रजिस्टर वेडिंग की। इन स्टार्स ने अपनी सिंपल शादी से फैंस का खूब दिल जीता है।
कृति कामरा और गौरव कपूर ने हाल ही में शादी कर ली है। हालांकि दोनों ने काफी प्राइवेट सेरेमनी रखी थी जिसमें सिर्फ परिवार वाले और करीबी दोस्त शामिल हुए थे। दोनों ने हालांकि रजिस्टर वेडिंग की ना कि कोई ग्रैंड सेरेमनी।
सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल के साथ घर में रजिस्टर वेडिंग की थी। दरअसल, दोनों अलग-अलग धर्म से थे और उन्होंने ना सात फेरे लिए और ना ही निकाह किया बल्कि घर में रजिस्टर वेडिंग की थी।
बॉलीवुड के पावरफुल कपल करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने भी रजिस्टर वेडिंग की थी।
स्वरा भास्कर ने फाहद अहमद से साल 2023 में कोर्ट मैरिज की थी। दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी रजिस्टर की थी।
हिना खान ने रॉकी जैसवाल से रजिस्टर वेडिंग की थी वो भी अपने घर में। उनकी शादी की भनक किसी को नहीं थी और उन्होंने सबको बड़ा सरप्राइज दिया था।
जॉन अब्राहम ने भी पत्नी प्रिया के साथ रजिस्टर वेडिंग की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने यूएसए में शादी की थी।
फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर से लंबे रिलेशनशिप के बाद रजिस्टर वेडिंग की थी साल 2022 में।