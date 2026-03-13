कृतिका कामरा-गौरव कपूर की आफ्टर-पार्टी सजी बॉलीवुड और क्रिकेट के सितारों से, मलाइका के ड्रेस ने खींचा ध्यान

कृतिका कामरा-गौरव कपूर की आफ्टर-पार्टी

एक्ट्रेस कृतिका कामरा और फेमस क्रिकेट होस्ट गौरव ने 11 मार्च को रजिस्टर्ड मैरिज की है। इस शादी में बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत तक के कई स्टार्स कपल की शादी में शामिल हुए। वहीं, कल यानी 12 मार्च को शादी की आफ्टर-पार्टी सेलिब्रेशन हुआ, जिसमें फिल्म और क्रिकेट जगत की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं। चलिए एक नजर डालते हैं पार्टी में शामिल हुए स्टार्स की तस्वीरों पर...