कृति-पुलिकत की रोमांटिक होली, देसी जायके के साथ साथ में मनाया प्यार का त्यौहार

पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा बॉलीवुड के उन कपल्स में से हैं, जिनकी केमिस्ट्री फैंस को हमेशा से पसंद आती रही है। दोनों ही स्टार्स सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और अपनी पर्सनल-प्रोफेशनल लाइफ की झलकियां साझा करते रहते हैं। दोनों ने सोशल मीडिया पर ताजा तस्वीरें साझा की हैं, जिन्हें जमकर लाइक और शेयर किया जा रहा है।
पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा तस्वीरों और वीडियोज में काफी रोमांटिक अंदाज में इस साल होली सेलिब्रेट करते नजर आए। कपल तस्वीरों में एक दूसरे को रंग लगाता और साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करता नजर आ रहा है।
कृति और पुलकित दोनों ने ही इस होली पर ब्लैक आउटफिट कैरी किया और गुलाल के साथ-साथ उन्होंने मिशन ग्रीन को फॉलो करते हुए फूलों वाली होली मनाई। तस्वीरों में पुलकित को फूलों से खेलते देखा जा सकता है।
'फुकरे 3' की जबरदस्त सक्सेस के बाद पुलकित अपनी पर्सनल लाइफ के इन पलों को खुलकर एन्जॉय कर रहे हैं। दोनों ही स्टार्स सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और उनकी ये तस्वीरें फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं थीं। कमेंट सेक्शन में लोग तारीफों के पुल बांधते नजर आए।
लाल गुलाल से सने चेहरे और हाथों के साथ कृति खरबंदा की यह तस्वीर उनकी एक्साइटमेंट को दिखा रही है। कृति हमेशा से अपनी सादगी और खिलखिलाती हंसी के लिए जानी जाती हैं।
कमेंट सेक्शन में पुलकित सम्राट के फैंस तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं। कई फैंस ने लिखा है कि उन्हें पुलकित और कृति की साथ में अगली फिल्म का इंतजार है।
पुलकित और कृति की होली की थाली में पारंपरिक स्नैक्स का बोलबाला रहा। पीतल की थाली में सजे ढोकला, खंडवी और समोसे यह बताते हैं कि इस जोड़े को भारतीय जायका कितना पसंद है।