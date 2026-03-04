कृति-पुलिकत की रोमांटिक होली, देसी जायके के साथ साथ में मनाया प्यार का त्यौहार

कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट की होली

पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा बॉलीवुड के उन कपल्स में से हैं, जिनकी केमिस्ट्री फैंस को हमेशा से पसंद आती रही है। दोनों ही स्टार्स सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और अपनी पर्सनल-प्रोफेशनल लाइफ की झलकियां साझा करते रहते हैं। दोनों ने सोशल मीडिया पर ताजा तस्वीरें साझा की हैं, जिन्हें जमकर लाइक और शेयर किया जा रहा है।