कोरिया की हॉरर सीरीज, यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से हो रही है ट्रेंड, जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं आप

Hindi Newsफोटोमनोरंजनकोरिया की हॉरर सीरीज, यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से हो रही है ट्रेंड, जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं आप

Korean Horror Series: काेरियन ड्रामा पसंद है? हाॅरर सीरीज देखते हैं? तो इस सीरीज को डाउनलोड कर लीजिए और वीकेंड पर जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं।

Vartika TolaniFeb 11, 2026 05:11 pm IST
1/8

कोरियन सीरीज

अगर आप कोरियन ड्रामा के फैन हैं, तो आपकी वॉच लिस्ट में 7.9 IMDb रेटिंग वाली ये सीरीज जरूर होनी चाहिए। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जिन्हें थ्रिल, साइकॉलॉजिकल टच और थोड़ा फिलॉसॉफिकल ड्रामा पसंद है। इस सीरीज को आप जियोहॉस्टार पर देख सकते हैं।

2/8

यूनिक कॉन्सेप्ट

सीरीज 'लाइट शॉप' का सबसे बड़ा प्लस पाइंट इसका यूनिक कॉन्सेप्ट है। कहानी एक ऐसी पुरानी दुकान के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक अंधेरी गली के अंत में स्थित है। यह कोई साधारण दुकान नहीं है, बल्कि एक 'लाइट शॉप' है जहां सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि आत्माएं (Ghosts) भी आती हैं। ये वो आत्माएं हैं जो पूरी तरह से 'दूसरी दुनिया' में नहीं गई हैं। वे या तो कोमा में हैं या उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, या वे जीवन और मृत्यु के बीच लटकी हुई हैं।

3/8

इस सीरीज को क्या अलग बनाता है?

पूरी सीरीज में एक अजीब सा साइलेंट है, अनसेटलिंग एटमॉस्फियर बना रहता है। डर चीखों से नहीं, खामोशी से पैदा होता है। यही स्लो, क्रीपी टोन इसे अलग बनाता है। नैरेशन सीधा नहीं है। हर एपिसोड जैसे एक पजल पीस हो। धीरे-धीरे चीजें जुड़ती हैं।

4/8

जबरदस्त स्टार कास्ट

Ju Ji-hoon ('Kingdom' फेम) और Park Bo-young जैसे मंझे हुए कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से जान फूंक दी है। इन सितारों की मौजूदगी ही सीरीज को एक अलग लेवल पर ले जाती है।

5/8

दिल को छू लेने वाली गहराई

इसे सिर्फ एक हॉरर या मिस्ट्री शो समझकर देखने की गलती न करें। यह सीरीज प्यार, पछतावे और अपनों को खोने के गम को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। दुकान में बिकने वाले हर बल्ब के पीछे एक इंसान की दास्तान और उसका इमोशनल सफर छिपा है।

6/8

सीरीज की खूबियां

लाइट्स के साथ बहुत अच्छे से खेला गया है। विजुअल्स ऐसे हैं कि वही ही आधी कहानी कह देते हैं। हर एपिसोड के साथ एक नई परत खुलती है, जो आपको अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर करती है।

7/8

सीरीज की कमियां

कुछ हिस्से जरूरत से ज्यादा खिंचे हुए लग सकते हैं। शुरुआत में कहानी थोड़ी कन्फ्यूजिंग लगती है। अगर आपने एक पल के लिए भी ध्यान हटाया, तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं कि कौन जिंदा है और कौन नहीं।

8/8

देखें या नहीं?

जिन्हें स्लो-बर्न मिस्ट्री पसंद है, उनके लिए ये ट्रीट है। लेकिन जो तेज रफ्तार चाहते हैं, उन्हें धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप कुछ हटकर और दिमागी कसरत वाला ड्रामा देखना चाहते हैं जो अंत में आपको इमोशनल भी कर दे, तो ये सीरीज आपके लिए है।

