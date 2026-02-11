कोरिया की हॉरर सीरीज, यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से हो रही है ट्रेंड, जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं आप

यूनिक कॉन्सेप्ट

सीरीज 'लाइट शॉप' का सबसे बड़ा प्लस पाइंट इसका यूनिक कॉन्सेप्ट है। कहानी एक ऐसी पुरानी दुकान के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक अंधेरी गली के अंत में स्थित है। यह कोई साधारण दुकान नहीं है, बल्कि एक 'लाइट शॉप' है जहां सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि आत्माएं (Ghosts) भी आती हैं। ये वो आत्माएं हैं जो पूरी तरह से 'दूसरी दुनिया' में नहीं गई हैं। वे या तो कोमा में हैं या उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, या वे जीवन और मृत्यु के बीच लटकी हुई हैं।