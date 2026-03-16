पाकिस्तान टॉप 10 में नंबर दो पर ट्रेंड कर रही नेटफ्लिक्स की ये सस्पेंस थ्रिलर फिल्म, 'धुरंधर' को भी कर दिया पीछे

पाकिस्तानी भी इंडियन फिल्मों और सीरीज के उतने ही दीवाने हैं, जितने की भारतीय। आज हम आपको पाकिस्तान मे ट्रेंड कर रही नेटफ्लिक्स की सस्पेंस थ्रिलर के बारे में बताने जा रहे हैं। टॉप 10 में शामिल नेटफ्लिक्स की इस फिल्म ने 'धुरंधर' को भी पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए बताते हैं कौन सी है वो फिल्म जो पाकिस्तान के टॉप 10 में सबसे ऊपर है।
हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'एक्यूज्ड' की। ये फिल्म 27 फरवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है।
'एक्यूज्ड' की कहानी एक सफल डॉक्टर की जिंदगी में आए उस तूफान को दिखाती है, जो एक आरोप के बाद सब कुछ बदल देता है।
'एक्यूज्ड' में कोंकणा सेन शर्मा ने सर्जन डॉ. गीतिका का रोल प्ले किया है। वहीं, प्रतिभा रांटा ने उनकी पार्टनर डॉक्टर मीरा का रोल प्ले किया है।
नेटफ्लिक्स टॉप 10 में 'एक्यूज्ड' दूसरे नंबर पर है। इसके निर्देशन की कमान अनुभूति कश्यप ने संभाली है।
टॉप 10 की लिस्ट में हॉलीवुड मूवी 'वॉर मशीन' नंबर वन पर है।
तीसरे नंबर पर आलिया भट्ट की साल 2018 में आई फिल्म 'राजी' है। ये फिल्म एक स्पाई थ्रिलर फिल्म थी।
लिस्ट में रणवीर सिंह की 'धुरंधर' चौथे पर है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में धमाल मचा चुकी है। लेकिन इस लिस्ट में ये पीछे रह गई।
इसके अलावा पाकिस्तान में कई और बॉलीवुड फिल्में ट्रेंड कर रही हैं। इस लिस्ट में 'पद्मावत', 'दम लगाके हइशा' और 'तेरे इश्क में' जैसे फिल्में शामिल हैं।