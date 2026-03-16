पाकिस्तान टॉप 10 में नंबर दो पर ट्रेंड कर रही नेटफ्लिक्स की ये सस्पेंस थ्रिलर फिल्म, 'धुरंधर' को भी कर दिया पीछे

पाकिस्तान टॉप 10 में नंबर दो पर ट्रेंड कर रही ये फिल्म

पाकिस्तानी भी इंडियन फिल्मों और सीरीज के उतने ही दीवाने हैं, जितने की भारतीय। आज हम आपको पाकिस्तान मे ट्रेंड कर रही नेटफ्लिक्स की सस्पेंस थ्रिलर के बारे में बताने जा रहे हैं। टॉप 10 में शामिल नेटफ्लिक्स की इस फिल्म ने 'धुरंधर' को भी पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए बताते हैं कौन सी है वो फिल्म जो पाकिस्तान के टॉप 10 में सबसे ऊपर है।