Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

विराट कोहली की एक्स गर्लफ्रेंड कौन थीं, जानें अब कहां और क्या कर रही हैं

विराट कोहली की एक्स गर्लफ्रेंड इजाबेल लीट हाल ही में काफी चर्चा में आईं जब उनकी फोटो किसी ने शेयर की। अब जानें कौन हैं इजाबेल लीट और वह क्या कर रही हैं।

Sushmeeta SemwalApr 22, 2026 12:30 am IST
1/9

विराट कोहल एक्स गर्लफ्रेंड

सोशल मीडिया पर हाल ही में एक पोस्ट किया गया जिसमें इजाबेल लीट से अनुष्का शर्मा और जिनकी फोटो विराट कोहली के इंस्टाग्राम अकाउंट से हाल ही में लाइक हुई जर्मन इन्फ्लुएंसर और अवनीत कौर जिनकी विराट के अकाउंट से फोटो लाइक हुई थी पिछले साल। इस पोस्ट को शेयर कर लिखा था विराट का महिलाओं को लेकर पसंद अच्छी है। इस पर इजाबेल ने कमेंट किया था 10 साल हो गए अब मूव ऑन कर लो। यही वजह है अब इजाबेल चर्चा में हैं।

2/9

इजाबेल लीट

इजाबेल लीट ब्राजिलियन मॉडल और एक्ट्रेस हैं। इजाबेल ने पहले बचौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत की थी और फिर एक्ट्रेस बन अपना कमाल दिखाया।

3/9

बॉलीवुड में बनाई पहचान

ब्राजील की होने के बावजूद इजाबेल ने बिना किसी गॉडफादर के बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है और सबका दिल जीता है।

4/9

आमिर खान की फिल्म से किया डेब्यू

इजाबेल की पहली फिल्म तलाश थी जिसमें उनका साइड रोल था। फिल्म में आमिर खान, करीना कपूर खान और रानी मुखर्जी लीड रोल में थे।

5/9

फिल्में चली नहीं बॉक्स ऑफिस पर

इसके बाद वह सिक्सटीन और पुरानी जीन्स में काम किया। हालांकि उनकी फिल्में ज्यादा चल नहीं रही थीं बॉक्स ऑफिस में।

6/9

तेलुगु फिल्मों में भी किया काम

हिंदी के बाद इजाबेल ने तेलुगु फिल्म मिस्टर मजनू और वर्ल्ड फेमस लवर में काम किया।

7/9

विराट को कब किया डेट

ऐसी रिपोर्ट्स थीं कि विराट और इजाबेल ने साल 2012 से एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था। कई बार दोनों को साथ में स्पॉट किया जाता था। लेकिन दोनों ने इस पर कभी बात नहीं की।

8/9

खुद किया था इजाबेल ने कन्फर्म

लेकिन फिर साल 2014 में दोनों के ब्रेकअप की खबर आई। बॉलीवुड हंगामा के इंटरव्यू में इजाबेल ने कहा था, विराट सबसे पहले दोस्त थे मेरे भारत में। हमने कुछ समय डेट किया। लेकिन फिर दोनों अलग हो गए।

9/9

दोहा में परिवार के साथ करती हैं प्राइवेट टाइम स्पेंड

इजाबेल ने फिर शादी कर ली और दोनों की 2 बेटी हैं। वह दोहा में रह रही हैं और वहां प्राइवेट लाइफ स्पेंड कर रही हैं।

Virat Kohli
Hindi Newsफोटोमनोरंजनविराट कोहली की एक्स गर्लफ्रेंड कौन थीं, जानें अब कहां और क्या कर रही हैं