विराट कोहली की एक्स गर्लफ्रेंड कौन थीं, जानें अब कहां और क्या कर रही हैं

विराट कोहल एक्स गर्लफ्रेंड

सोशल मीडिया पर हाल ही में एक पोस्ट किया गया जिसमें इजाबेल लीट से अनुष्का शर्मा और जिनकी फोटो विराट कोहली के इंस्टाग्राम अकाउंट से हाल ही में लाइक हुई जर्मन इन्फ्लुएंसर और अवनीत कौर जिनकी विराट के अकाउंट से फोटो लाइक हुई थी पिछले साल। इस पोस्ट को शेयर कर लिखा था विराट का महिलाओं को लेकर पसंद अच्छी है। इस पर इजाबेल ने कमेंट किया था 10 साल हो गए अब मूव ऑन कर लो। यही वजह है अब इजाबेल चर्चा में हैं।