विराट कोहली की एक्स गर्लफ्रेंड कौन थीं, जानें अब कहां और क्या कर रही हैं

सोशल मीडिया पर हाल ही में एक पोस्ट किया गया जिसमें इजाबेल लीट से अनुष्का शर्मा और जिनकी फोटो विराट कोहली के इंस्टाग्राम अकाउंट से हाल ही में लाइक हुई जर्मन इन्फ्लुएंसर और अवनीत कौर जिनकी विराट के अकाउंट से फोटो लाइक हुई थी पिछले साल। इस पोस्ट को शेयर कर लिखा था विराट का महिलाओं को लेकर पसंद अच्छी है। इस पर इजाबेल ने कमेंट किया था 10 साल हो गए अब मूव ऑन कर लो। यही वजह है अब इजाबेल चर्चा में हैं।
इजाबेल लीट ब्राजिलियन मॉडल और एक्ट्रेस हैं। इजाबेल ने पहले बचौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत की थी और फिर एक्ट्रेस बन अपना कमाल दिखाया।
ब्राजील की होने के बावजूद इजाबेल ने बिना किसी गॉडफादर के बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है और सबका दिल जीता है।
इजाबेल की पहली फिल्म तलाश थी जिसमें उनका साइड रोल था। फिल्म में आमिर खान, करीना कपूर खान और रानी मुखर्जी लीड रोल में थे।
इसके बाद वह सिक्सटीन और पुरानी जीन्स में काम किया। हालांकि उनकी फिल्में ज्यादा चल नहीं रही थीं बॉक्स ऑफिस में।
हिंदी के बाद इजाबेल ने तेलुगु फिल्म मिस्टर मजनू और वर्ल्ड फेमस लवर में काम किया।
ऐसी रिपोर्ट्स थीं कि विराट और इजाबेल ने साल 2012 से एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था। कई बार दोनों को साथ में स्पॉट किया जाता था। लेकिन दोनों ने इस पर कभी बात नहीं की।
लेकिन फिर साल 2014 में दोनों के ब्रेकअप की खबर आई। बॉलीवुड हंगामा के इंटरव्यू में इजाबेल ने कहा था, विराट सबसे पहले दोस्त थे मेरे भारत में। हमने कुछ समय डेट किया। लेकिन फिर दोनों अलग हो गए।
इजाबेल ने फिर शादी कर ली और दोनों की 2 बेटी हैं। वह दोहा में रह रही हैं और वहां प्राइवेट लाइफ स्पेंड कर रही हैं।