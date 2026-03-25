इस वीकेंड ओटीटी पर क्या देखें? यहां मिलेगा जवाब! ये रही नई पुरानी 10 टॉप फिल्मों-सीरीज की लिस्ट

इस हफ्ते ओटीटी पर क्या देखें?

अगर आप भी सोच रहे हैं कि यह वीकेंड घर पर आराम से सोफा पर बैठकर चिल करते हुए बिताया जाए, तो चलिए इस इंतजाम में चार चांद लगाते हुए आपको बताते हैं इस हफ्ते के लिए कुछ बेस्ट ओटीटी पिक्स। अकेले या अपने परिवार के साथ एन्जॉय करने के लिहाज से हम यहां पर आपको कुल 10 वेब सीरीज और फिल्में बता रहे हैं जो इस वीकेंड के लिए बेस्ट पिक रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं।