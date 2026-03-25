इस वीकेंड ओटीटी पर क्या देखें? यहां मिलेगा जवाब! ये रही नई पुरानी 10 टॉप फिल्मों-सीरीज की लिस्ट

अगर आप भी सोच रहे हैं कि यह वीकेंड घर पर आराम से सोफा पर बैठकर चिल करते हुए बिताया जाए, तो चलिए इस इंतजाम में चार चांद लगाते हुए आपको बताते हैं इस हफ्ते के लिए कुछ बेस्ट ओटीटी पिक्स। अकेले या अपने परिवार के साथ एन्जॉय करने के लिहाज से हम यहां पर आपको कुल 10 वेब सीरीज और फिल्में बता रहे हैं जो इस वीकेंड के लिए बेस्ट पिक रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं।
रानी मुखर्जी एक बार फिर इंस्पेक्टर शिवानी शिवाजी रॉय के रोल में वापसी कर रही हैं। उनकी फिल्म मर्दानी 3 ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 27 मार्च को रिलीज होने जा रही है। फिल्म में वह भारत से 93 लड़कियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले को सुलझाती नजर आएंगी।
शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की यह फिल्म आजादी के बाद की मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर बेस्ड है। अगर आपको इमोशन्स और थ्रिलर का कॉम्बो पसंद करते हैं, तो यह फिल्म आपके लिए है। यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर 27 मार्च को रिलीज हो रही है।
इस फिल्म में लंदन के एक स्ट्रगलिंग एक्टर को अचानक जेम्स बॉन्ड का रोल करने का मौका मिलता है। लेकिन क्या वाकई यह रोल उसे दिया गया है, या फिर वो किसी साजिश का शिकार हुआ है। अगर कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं तो 25 मार्च को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही यह फिल्म आपके लिए है।
मार्वल फैंस के लिए यह हफ्ता खास है क्योंकि 'डेयरडेविल' एक बार फिर जंग के मैदान में उतर चुका है। सुपरहीरो और डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद करने वालों को यह सीरीज खूब पसंद आएगी। यह सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर 24 मार्च को रिलीज होगी।
दिव्या दत्ता स्टारर यह वेब सीरीज मैरिटल रेप के गंभीर मुद्दे पर बात करती है। अगर आपको सोशल ड्रामा और सीरियस कॉन्टेंट पसंद है तो यह सीरीज एक बेस्ट चॉइज है। क्योंकि इसमें कुछ दिल दहला देने वाले सीन और डायलॉग हैं, इसलिए इसे बच्चों के साथ देखने से बचें। यह वेब सीरीज ऑलरेडी जियो हॉटस्टार पर आ चुकी है।
बॉर्डर के बाद दर्शकों को लंबे वक्त से बॉर्डर-2 का इंतजार था, अगर आप यह फिल्म थिएटर्स में मिस कर गए थे, तो फिक्र मत कीजिए। अब आप यह वीकेंड नेटफ्लिक्स यह फिल्म देखते हुए बिता सकते हैं। देशभक्ति से लबरेज यह फिल्म एक मस्ट वॉच मूवी है।
कई बार दूर के सपने कैसे सुहाने लगते हैं लेकिन जब हकीकत का सामना होता है तो वह सपने जैसा बुलबुला फूट जाता है। अगर आप फैमिली ड्रामा और फीमेल सेंट्रक कॉन्टेंट देखना पसंद करते हैं तो नेटफ्लिक्स पर यह आपके लिए बेस्ट चॉइज है।
फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे की जिंदगी पर आधारित यह वेब सीरीज इन दिनों काफी चर्चा में है। नेटफ्लिक्स पर मौजूद यह कहानी एक ऐसे टीचर की है जो पुराने ढर्रे को छोड़कर बिलकुल नए अंदाज में बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश में लगा है। लेकिन उसका यह सफर आसान नहीं रहने वाला है।
अनिल कपूर स्टारर यह फिल्म अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो यह वीकेंड इसके नाम कर सकते हैं। अगर आपको एक्शन फिल्में मूवीज देखना पसंद है तो रोमांच से लबरेज एक रिटायर्ड जवान की कहानी आपको जोश से भर देगी। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।