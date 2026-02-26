जियोहॉटस्टार पर देखी साउथ की ये स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म? कॉमेडी का भी तड़का है और रेटिंग भी अच्छी है

क्या है लुब्बर पंधु का मतलब?

फिल्म देखते वक्त आपको अपने बचपन के वो दिन याद आ जाएंगे जब गांव या मोहल्ले के मैचों में हार-जीत जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती थी। टेनिस बॉल क्रिकेट (जिसे वहां 'लुब्बर पंधु' कहते हैं) को इतने असली ढंग से दिखाया गया है कि लगता है आप खुद बाउंड्री पर खड़े होकर मैच देख रहे हैं।