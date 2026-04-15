अक्षय कुमार की सबसे ज्यादा रेटिंग वालीं 5 फिल्में, क्या आपने सारी देखी हैं?

एडवांस बुकिंग

सैकनिल्क के मुताबिक, 'भूत बंगला' की एडवांस बुकिंग के जरिए 8,214 टिकट्स बिकी हैं और फिल्म ने 14.3 लाख रुपये का कलेक्शन किया है। आइए 'भूत बंगला' की रिलीज से पहले आपको बताते हैं कि अक्षय कुमार की टॉप रेटिंग वाली फिल्में कौन-सी हैं और उन्होंने कितना कमाया था।