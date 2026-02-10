एक डायरी से हुई थी शुरुआत, अमेजन ने ₹9 अरब में खरीदा, IMDb के बारे में नहीं पता होंगी ये 7 बातें

रेटिंग तो अक्सर देखते होगे, नहीं पता होंगी IMDb के बारे में ये बातें

अगर आप फिल्में और वेब सीरीज देखने के शौकीन हैं तो इस बात की संभावना कम ही है कि आपने कभी IMDb का नाम न सुना हो। यह प्लेटफॉर्म आपको फिल्मों की सटीक और विश्वसनीय रेटिंग और रिव्यू उपलब्ध कराता है। लेकिन कम ही लोग इसकी कहानी जानते हैं। आखिर IMDb की शुरुआत किस तरह हुई और कैसे यह इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया कि आज हर कोई फिल्मों के मामले में इसे कसौटी मानता है? तो चलिए जानते हैं IMDb का सफर और इसके बारे में कुछ मजेदार फैक्ट्स।