किशोर कुमार ने ऐसे लिया था आरडी बर्मन की बेइज्जती का बदला, गाने के लिरिक्स में गा दिया प्रोड्यूसर का ताना

पंचम ने 50 हजार खर्च करवा दिए

पहले तो प्रोड्यूसर ने ये बजट अप्रूव नहीं किया। लेकिन जब मान गए तो हर थोड़ी देर में आरडी बर्मन को ताना मारने लगे। प्रोड्यूसर हर थोड़ी देर में सबके सामने आरडी बर्मन को ताना मारते हुए कहते, ‘पंचम ने 50 हजार खर्च करवा दिए’। इन तानों से पंचम दा बेहद निराश होते। लेकिन वो चुप रहे।