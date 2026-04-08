सिर्फ बच्चों के लिए नहीं हैं ये फिल्में, बड़ों को भी जरूर देखनी चाहिए, हर कहानी देती है अहम सीख

बड़ों को भी जरूर देखनी चाहिए बच्चों की ये फिल्में

आज ओटीटी पर कई ऐसी फिल्में मौजूद हैं जो जब रिलीज हुईं तो बहुत से वयस्क लोग इन्हें यह सोचकर देखने नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें यह बच्चों वाली फिल्में लगीं। लेकिन भले ही इन फिल्मों में मुख्य स्टार कास्ट चाइल्ड एक्टर हों, पर ये फिल्में बड़ों को भी अहम सीख देती हैं। तो चलिए आज जानते हैं ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में जो यूं तो बच्चों के लिए बनाई गईं, लेकिन बड़ों के लिए भी देखना बहुत जरूरी है।