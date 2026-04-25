मां बनने के बाद और बढ़ी कियारा की खूबसूरती, फोटो देख सिद्धार्थ दिल हार बैठेंगे

कियारा आडवाणी पिछले साल मां बनी हैं। हालांकि मां बनने के बाद भी कियारा ने खुद को फिट रखा हुआ है और वह पहले से ज्यादा और खूबसूरत हो गई हैं।
अब कियारा ने अपनी कुछ नई फोटोज शेयर की हैं जिसमें उन्होंने ब्लैक कलर की लेदर ड्रेस पहनी है और इसमें वह काफी हॉट लग रही हैं।
इस लुक के साथ कियारा और कियारा का मेकअप इतना सुंदर है कि वह और हॉट लग रही हैं। इन फोटोज पर कियारा के फैंस कमेंट कर रहे हैं कि आप तो मम्मी बनने के बाद और खूबसूरत हो गई हैं।
बता दें कि कियारा लास्ट फिल्म वॉर 2 में नजर आई थीं जो उनकी डिलीवरी के बाद रिलीज हुई थी। हालांकि फिल्म चली नहीं थी। लेकिन फिल्म में उनके लुक्स स्पेशयली बिकिनी लुक काफी चर्चा में रहे थे।
लेकिन अब कियारा फिल्म टॉक्सिक में नजर आने वाली हैं जिसमें यश उनके साथ हैं। फिल्म में दोनों के बीच रोमांटिक कैमिस्ट्री नजर आने वाली है।
टॉक्सिक में यश, कियारा के अलावा दिशा पाटनी, नयंतारा भी हैं। फिल्म 4 जून को रिलीज होगी।
इस फिल्म के बाद वह नो एंट्री 2 में भी नजर आएंगी जिसमें उनके साथ वरुण धवन, अर्जुन कपूर भी हैं।
कियारा वैसे मां बनने के बाद बेटी और परिवार को काफी प्रायोरिटी दे रही हैं। वह काम से जब भी फ्री होती हैं तो परिवार और बेटी के साथ टाइम स्पेंड करती हैं।