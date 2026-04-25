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मां बनने के बाद और बढ़ी कियारा की खूबसूरती, फोटो देख सिद्धार्थ दिल हार बैठेंगे

कियारा आडवाणी ने अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उनके ग्लैमरस अंदाज की काफी तारीफ हो रही है।

Sushmeeta SemwalApr 25, 2026 12:10 am IST
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कियारा आडवाणी

कियारा आडवाणी पिछले साल मां बनी हैं। हालांकि मां बनने के बाद भी कियारा ने खुद को फिट रखा हुआ है और वह पहले से ज्यादा और खूबसूरत हो गई हैं।

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कियारा की लेटेस्ट फोटोज

अब कियारा ने अपनी कुछ नई फोटोज शेयर की हैं जिसमें उन्होंने ब्लैक कलर की लेदर ड्रेस पहनी है और इसमें वह काफी हॉट लग रही हैं।

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मां बनने के बाद बढ़ गई और खूबसूरती

इस लुक के साथ कियारा और कियारा का मेकअप इतना सुंदर है कि वह और हॉट लग रही हैं। इन फोटोज पर कियारा के फैंस कमेंट कर रहे हैं कि आप तो मम्मी बनने के बाद और खूबसूरत हो गई हैं।

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वॉर 2 में नजर आई थीं

बता दें कि कियारा लास्ट फिल्म वॉर 2 में नजर आई थीं जो उनकी डिलीवरी के बाद रिलीज हुई थी। हालांकि फिल्म चली नहीं थी। लेकिन फिल्म में उनके लुक्स स्पेशयली बिकिनी लुक काफी चर्चा में रहे थे।

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टॉक्सिक में आएंगी नजर

लेकिन अब कियारा फिल्म टॉक्सिक में नजर आने वाली हैं जिसमें यश उनके साथ हैं। फिल्म में दोनों के बीच रोमांटिक कैमिस्ट्री नजर आने वाली है।

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कब रिलीज होगी मूवी

टॉक्सिक में यश, कियारा के अलावा दिशा पाटनी, नयंतारा भी हैं। फिल्म 4 जून को रिलीज होगी।

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नो एंट्री 2 में भी आएंगी

इस फिल्म के बाद वह नो एंट्री 2 में भी नजर आएंगी जिसमें उनके साथ वरुण धवन, अर्जुन कपूर भी हैं।

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बेटी और परिवार के साथ करती हैं टाइम स्पेंड

कियारा वैसे मां बनने के बाद बेटी और परिवार को काफी प्रायोरिटी दे रही हैं। वह काम से जब भी फ्री होती हैं तो परिवार और बेटी के साथ टाइम स्पेंड करती हैं।

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