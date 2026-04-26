खेसारी के फैन हो और ये 7 फिल्में नहीं देखीं? कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर मचाई थी तबाही

भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार एक्टर खेसारी लाल यादव की फिल्में सिर्फ बिहारी बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी धमाकेदार कमाई करती हैं। लेकिन क्या आपको उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में पता है? अगर नहीं तो चलिए आज आपको बताते हैं खेसारी लाल यादव की 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में।
महज 2 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने तकरीबन 17 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। रीजनल सिनेमा के हिसाब से यह रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस है जिसने मेकर्स को मालामाल कर दिया और खेसारी को नेशनल स्टार बना दिया।
महज 2 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने तकरीबन 17 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। रीजनल सिनेमा के हिसाब से यह रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस है जिसने मेकर्स को मालामाल कर दिया और खेसारी को नेशनल स्टार बना दिया।
आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन महज 50 लाख रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 10.50 करोड़ रुपये कमा डाले थे। यूं ही खेसारी लाल यादव को भोजपुरी सिनेमा का सुपरस्टार कहा जाता है।
साल 2018 में आई यह फिल्म भी खेसारी लाल यादव की ब्लॉकबस्टर हिट्स में शुमार है। अगर फैमिली मूवीज पसंद है और यह फिल्म नहीं देखी है तो इस हफ्ते ही देख डालिए। महज 2 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने करीब 7 करोड़ रुपये कमाए थे।
अगर खेसारी लाल यादव को एक्शन अवतार में देखना आपको पसंद है तो फिर यह फिल्म बिलकुल मिस मत कीजिएगा। एक्शन और रोमांच से लबरेज यह फिल्म साल 2024 में आई थी और इसे नेशनल ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया गया था।
सिर्फ सवा करोड़ रुपये की लागत में बनी इस भोजपुरी कल्ट हिट ने करीब साढ़े पांच करोड़ रुपये कमा डाले थे। फिल्ममेकर्स को मालामाल करने वाली यह फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी।
'रंग दे बसंती' के बाद खेसारी लाल यादव की एक और ब्लॉकबस्टर हिट। करीब 1.75 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने 5 करोड़ रुपये कमा डाले थे। एक्शन मूवी के फैंस के लिए यह फिल्म एक मस्ट वॉच है।