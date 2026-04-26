Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

खेसारी के फैन हो और ये 7 फिल्में नहीं देखीं? कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर मचाई थी तबाही

खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार माने जाते हैं। उनकी फिल्में न केवल बिहार और यूपी में बल्कि अन्य राज्यों में भी अच्छा प्रदर्शन करती हैं। जानिए उनकी बॉक्स ऑफिस पर 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में।

Puneet ParasharApr 26, 2026 03:04 pm IST
1/8

खेसारी लाल यादव की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार एक्टर खेसारी लाल यादव की फिल्में सिर्फ बिहारी बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी धमाकेदार कमाई करती हैं। लेकिन क्या आपको उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में पता है? अगर नहीं तो चलिए आज आपको बताते हैं खेसारी लाल यादव की 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में।

2/8

संघर्ष (2018)

महज 2 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने तकरीबन 17 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। रीजनल सिनेमा के हिसाब से यह रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस है जिसने मेकर्स को मालामाल कर दिया और खेसारी को नेशनल स्टार बना दिया।

3/8

मेंहदी लगा के रखना (2017)

महज 2 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने तकरीबन 17 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। रीजनल सिनेमा के हिसाब से यह रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस है जिसने मेकर्स को मालामाल कर दिया और खेसारी को नेशनल स्टार बना दिया।

4/8

साजन चले ससुराल (2011)

आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन महज 50 लाख रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 10.50 करोड़ रुपये कमा डाले थे। यूं ही खेसारी लाल यादव को भोजपुरी सिनेमा का सुपरस्टार कहा जाता है।

5/8

बलम जी लव यू (2018)

साल 2018 में आई यह फिल्म भी खेसारी लाल यादव की ब्लॉकबस्टर हिट्स में शुमार है। अगर फैमिली मूवीज पसंद है और यह फिल्म नहीं देखी है तो इस हफ्ते ही देख डालिए। महज 2 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने करीब 7 करोड़ रुपये कमाए थे।

6/8

रंग दे बसंती (2024)

अगर खेसारी लाल यादव को एक्शन अवतार में देखना आपको पसंद है तो फिर यह फिल्म बिलकुल मिस मत कीजिएगा। एक्शन और रोमांच से लबरेज यह फिल्म साल 2024 में आई थी और इसे नेशनल ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया गया था।

7/8

लिट्टी चोखा (2021)

सिर्फ सवा करोड़ रुपये की लागत में बनी इस भोजपुरी कल्ट हिट ने करीब साढ़े पांच करोड़ रुपये कमा डाले थे। फिल्ममेकर्स को मालामाल करने वाली यह फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी।

8/8

कुली नं. 1 (2019)

'रंग दे बसंती' के बाद खेसारी लाल यादव की एक और ब्लॉकबस्टर हिट। करीब 1.75 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने 5 करोड़ रुपये कमा डाले थे। एक्शन मूवी के फैंस के लिए यह फिल्म एक मस्ट वॉच है।

Khesari Lal Yadav
Hindi Newsफोटोमनोरंजनखेसारी के फैन हो और ये 7 फिल्में नहीं देखीं? कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर मचाई थी तबाही