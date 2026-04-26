खेसारी के फैन हो और ये 7 फिल्में नहीं देखीं? कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर मचाई थी तबाही

खेसारी लाल यादव की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार एक्टर खेसारी लाल यादव की फिल्में सिर्फ बिहारी बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी धमाकेदार कमाई करती हैं। लेकिन क्या आपको उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में पता है? अगर नहीं तो चलिए आज आपको बताते हैं खेसारी लाल यादव की 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में।