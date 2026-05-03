खतरों के खिलाड़ी 15 की क्या होगी थीम? रोहित शेट्टी के शो के लिए कन्फर्म हुए ये 12 नाम

खतरों के खिलाड़ी 15

खतरों के खिलाड़ी जल्द ही शुरू होने वाला है। शो का प्रमोशन भी शुरू हो गया है। इस बार शो की थीम है- डर का नया दौर। शो में इस बार कुछ पुराने तो कुछ नए चेहरे नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी के शो के कन्फर्म्ड कंटेस्टेंट की लिस्ट यहां देखें।