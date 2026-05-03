खतरों के खिलाड़ी 15 की क्या होगी थीम? रोहित शेट्टी के शो के लिए कन्फर्म हुए ये 12 नाम

खतरों के खिलाड़ी जल्द ही शुरू होने वाला है। शो का प्रमोशन भी शुरू हो गया है। इस बार शो की थीम है- डर का नया दौर। शो में इस बार कुछ पुराने तो कुछ नए चेहरे नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी के शो के कन्फर्म्ड कंटेस्टेंट की लिस्ट यहां देखें।
इस शो के प्रमोशन के लिए एक नया इंस्टाग्राम पेज बना है। इस पेज पर उन कंटेस्टेंट के नाम दिए गए हैं जो शो में इस साल हिस्सा लेंगे।
टीवी एक्टर करण वाही इस साल खतरों के खिलाड़ी में नजर आएंगे। करण वाही इससे पहले खतरों के खिलाड़ी सीजन 8 में भी नजर आ चुके हैं।
बिग बॉस सीजन 19 के विनर गौरव खन्ना भी रोहित शेट्टी के शो में नजर आएंगे। गौरव खन्ना को बिग बॉस में काफी प्यार मिला था। अब रोहित के शो में उन्हें देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं।
लिस्ट में तीसरा नंबर टीवी एक्टर ऋत्विक धनजानी का है। ऋत्विक धनजानी खतरों के खिलाड़ी सीजन 8 में भी नजर आए थे।
लिस्ट में चौथा नंबर विशाल आदित्य सिंह का है। विशाल बिग बॉस 13 का हिस्सा थे। इसके अलावा, विशाल खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 का हिस्सा थे।
लिस्ट में 5वां नाम बिग बॉस 19 की रनर अप फरहाना भट्ट का है। फरहाना भट्ट वो कंटेस्टेंट थीं जो पहले ही दिन घर से बेघर हो गई थीं। इसके बाद, फरहाना भट्ट की बिग बॉस में वापसी हुई और वो सीजन की पहली रनरअप बनीं।
लिस्ट में छठा नाम बिग बॉस 18 के घर में नजर आए कंटेस्टेंट अविनाश मिश्रा का है। अविनाश का नाम खतरों के खिलाड़ी के लिए लंबे वक्त से चर्चा में था। अब उनके नाम को कन्फर्म कर दिया गया है।
सोशल मीडिया से अपना फेम हासिल करने वाले ओरी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। ओरी को अक्सर सेलेब्स की पार्टी में देखा जाता है। अब ओरी रोहित शेट्टी के शो में नजर आएंगे।
लिस्ट में 8वां नाम एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन का है। जैस्मिन पहले भी खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा रह चुकी हैं। जैस्मिन सीजन 9 में नजर आई थीं।
लिस्ट में 9वां नंबर स्टैंडअप कॉमेडियन हर्ष गुजराल का है। हर्ष गुजराल इससे पहले करण जौहर के रियलिटी शो द ट्रेटर्स में नजर आए थे।
लिस्ट में 10वां नंबर पर कलर्स की बालिका वधु अविका गौर का है। अविका इससे पहले खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 में नजर आई थीं। अब अविका सीजन 15 में स्टेंट करती नजर आएंगी।
खतरों के खिलाड़ी 15 में क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 एक्ट्रेस शगुन शर्मा का भी नाम है। शगुन शर्मा रोहित शेट्टी के शो में अब स्टंट करती नजर आएंगी।
लिस्ट में 12वां नाम बिग बॉस विनर रुबीना दिलैक का है। रुबीना सीजन 15 से पहले खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में नजर आई थीं।