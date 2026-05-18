‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के कंटेस्टेंट्स, दो बिहार से हैं और दो कानपुर से, जानें अन्य प्रतियोगियों के बारे में

रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik)

हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर शिमला में 26 अगस्त 1987 को जन्मीं रुबीना दिलैक आज टीवी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम हैं। बेहद कम लोग जानते हैं कि रुबीना असल में एक आईएएस (IAS) अधिकारी बनना चाहती थीं और इसकी तैयारी भी कर रही थीं, लेकिन चंडीगढ़ में हुए एक ऑडिशन ने उनकी किस्मत बदल दी। उन्होंने टीवी शो 'छोटी बहू' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और घर-घर में पहचान बनाई। स्टंट्स की बात करें तो रुबीना के लिए यह मंच नया नहीं है( उन्होंने साल 2022 में 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 12' में हिस्सा लिया था और अपने मजबूत इरादों से सबको प्रभावित किया था।