‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के कंटेस्टेंट्स, दो बिहार से हैं और दो कानपुर से, जानें अन्य प्रतियोगियों के बारे में

टेलीविजन का सबसे लोकप्रिय और रोंगटे खड़े कर देने वाला स्टंट-बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' अपने नए सीजन के साथ वापस आ रहा है। इस बार शो में मनोरंजन जगत के कई जाने-माने चेहरे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और स्टैंड-अप कॉमेडियन अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हैं। कुछ सितारे इस मंच पर पहली बार अपनी किस्मत और हिम्मत आजमा रहे हैं, तो कुछ पुराने खिलाड़ी अपने अधूरे सफर को पूरा करने वापस लौटे हैं। आइए नजर डालते हैं इस सीजन की गैलरी और इन जांबाज कंटेस्टेंट्स के करियर पर।
11 दिसंबर 1981 को कानपुर, उत्तर प्रदेश में जन्मे गौरव खन्ना टीवी के फेमस एक्टर और 'बिग बॉस 19' के विनर हैं। एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले गौरव ने लगभग एक साल तक एक आईटी फर्म में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम किया था। उन्होंने टीवी विज्ञापनों से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और आज वह टीवी के सबसे चहेते चेहरों में से एक हैं। गौरव पहली बार 'खतरों के खिलाड़ी' का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो उनके फैंस के लिए एक बड़ी बात है।
हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर शिमला में 26 अगस्त 1987 को जन्मीं रुबीना दिलैक आज टीवी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम हैं। बेहद कम लोग जानते हैं कि रुबीना असल में एक आईएएस (IAS) अधिकारी बनना चाहती थीं और इसकी तैयारी भी कर रही थीं, लेकिन चंडीगढ़ में हुए एक ऑडिशन ने उनकी किस्मत बदल दी। उन्होंने टीवी शो 'छोटी बहू' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और घर-घर में पहचान बनाई। स्टंट्स की बात करें तो रुबीना के लिए यह मंच नया नहीं है( उन्होंने साल 2022 में 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 12' में हिस्सा लिया था और अपने मजबूत इरादों से सबको प्रभावित किया था।
9 दिसंबर 1995 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में जन्मे अविनाश मिश्रा मूल रूप से एक बिहारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने साल 2017 में टीवी शो 'सेठजी' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने बाजीराव का किरदार निभाया था। अविनाश पहली बार 'खतरों के खिलाड़ी' के जरिए किसी बड़े रियलिटी शो में खतरनाक स्टंट्स करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं।
30 जून 1997 को मुंबई के एक गुजराती परिवार में जन्मीं अविका गोर को बचपन से ही दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है। उन्होंने साल 2007 में 'शशश...कोई है' से हिंदी टेलीविजन पर कदम रखा था, लेकिन 'बालिका वधू' की आनंदी बनकर वह हर दिल में बस गईं। अविका इससे पहले 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 9' का हिस्सा रह चुकी हैं। वह अपने सीजन में सबसे पहले एविक्ट हुई थीं।
9 जून 1986 को दिल्ली में जन्मे करण वाही के पिता पंजाबी और मां कश्मीरी हैं। उन्होंने अपने एक्टिंग सफर की शुरुआत साल 2004 के मशहूर यूथ शो 'रीमिक्स' से की थी, जिसने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया। करण 'खतरों के खिलाड़ी' के पुराने और मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने साल 2017 में इस शो में भाग लेकर 8वां स्थान हासिल किया था। इसके बाद अगस्त 2020 में, उन्होंने 'खतरों के खिलाड़ी - मेड इन इंडिया' में दोबारा हिस्सा लिया था और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के दम पर फर्स्ट रनर-अप (दूसरे स्थान पर) बने थे।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में 5 नवंबर 1988 को जन्मे ऋत्विक धनजानी अपनी बेहतरीन एक्टिंग और कमाल की एंकरिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साल 2009 में 'बंदिनी' में कैमियो रोल से अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 2017 में, उन्होंने पहले 'ऐ जिंदगी' शो को होस्ट किया और फिर 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 8' में एक कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आए। हालांकि, उस सीजन में वह 7वें स्थान पर रहे थे और उन्होंने बीच में ही शो छोड़ दिया था, लेकिन इस बार उनके इरादे बिल्कुल अलग हैं।
कश्मीर की वादियों यानी श्रीनगर से आने वाली फरहाना भट्ट का जन्म 15 मार्च 1997 को एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने साल 2018 की मशहूर फिल्म 'लैला मजनू' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। एक्टिंग की दुनिया में अपनी काबिलियत साबित करने के बाद, फरहाना पहली बार 'खतरों के खिलाड़ी' के मंच पर खतरनाक और हैरतअंगेज स्टंट्स का सामना करती हुई दिखाई देंगी।
बिहार के आरा के रहने वाले विशाल आदित्य सिंह का जन्म 25 जनवरी 1988 को हुआ था। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2010 में महुआ टीवी के भोजपुरी सीरियल 'जय जय शिव शंकर' में मुख्य किरदार अवधेश ठाकुर के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी टीवी इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बनाई। मई 2021 में, वह 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 11' के लिए केपटाउन गए थे, जहां उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से सबको चौंका दिया और शो के सेकेंड रनर-अप बने थे।
मुंबई, महाराष्ट्र में जन्मे ओरी आज के समय में सोशल मीडिया और बॉलीवुड गलियारों का एक बेहद चर्चित नाम हैं। अपनी अनोखी लाइफस्टाइल और मशहूर स्टार किड्स के साथ अपनी तस्वीरों के लिए सुर्खियों में रहने वाले ओरी पहली बार 'खतरों के खिलाड़ी' के जरिए किसी बड़े स्टंट रियलिटी शो में अपना दम-खम दिखाते नजर आएंगे। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कैमरे के सामने पोज देने वाले ओरी खतरों के सामने कैसे टिकते हैं।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में जन्मे और पले-बढ़े हर्ष गुजराल आज देश के सबसे लोकप्रिय स्टैंड-अप कॉमेडियन में से एक हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि हर्ष ने बी.टेक की पढ़ाई की है और साल 2012 में नोएडा में एक डेटाबेस इंजीनियर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने एचसीएल, आईबीएम और टीसीएस जैसी दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम किया, लेकिन बाद में कॉमेडी को अपना करियर चुना। अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले हर्ष पहली बार इस शो में खतरों से दो-दो हाथ करते दिखेंगे।
हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के एक हिंदू परिवार में 28 अक्टूबर को जन्मीं शगुन शर्मा ने अपनी एक्टिंग और सादगी से दर्शकों का दिल जीता है। शगुन ने साल 2015 में स्टार प्लस के शो 'कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां' में संजना कपूर का किरदार निभाकर अपने करियर की शुरुआत की थी। अपनी खूबसूरत अदाकारी के बाद, शगुन अब पहली बार इस शो के जरिए अपने डर पर विजय पाने की कोशिश करेंगी।
28 जून 1990 को कोटा, राजस्थान के एक सिख परिवार में जन्मीं जैस्मिन भसीन टीवी की सबसे चुलबुली और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं। जैस्मिन ने अपने करियर की शुरुआत साल 2011 में तमिल फिल्म 'वानम' से की थी। खतरों के खिलाड़ी से उनका पुराना नाता है। उन्होंने सीजन 9 में हिस्सा लिया था जहां वह 7वें स्थान पर रही थीं। इसके बाद अगस्त 2020 में, उन्होंने दोबारा 'खतरों के खिलाड़ी - मेड इन इंडिया' में भाग लिया और जबरदस्त हिम्मत दिखाते हुए तीसरा स्थान हासिल किया था।