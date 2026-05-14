टीवी की दो हसीनाएं; बिग बॉस में निभाई कट्टर दुश्मनी, अब खतरों के खिलाड़ी 15 में करेंगी खतरनाक स्टंट

खतरों के खिलाड़ी का क्या है प्लान?

जैस्मिन और रुबीना की बिग बॉस में कट्टर दुश्मनी की चर्चा शो के खत्म होने के बाद कई दिनों तक चली थी। अब कट्टर दुश्मनी के बाद एक बार फिर जैस्मिन और रुबीना साथ में शो करने जा रहे हैं। फैंस इस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि नए शो में दोनों का रिश्ता कैसा होगा? इस बारे में बात करते हुए जैस्मिन ने कहा कि दोनों के बीच अब कोई गलतफहमी की दीवार नहीं है। उन्होंने कहा कि रुबीना इमोशनली बहुत मैच्योर हैं और वो इसका बिल्कुल उल्टा हैं। उन्होंने कहा कि रुबीना का वहां उनके साथ होना मददगार साबित होगा।