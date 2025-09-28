Karwa Chauth 2025 these bollywood actresses never keep fast for their husband, kareena, sonam, deepika Karwa Chauth 2025: पति की लंबी उम्र के लिए बॉलीवुड की ये हीरोइन नहीं रखती करवा चौथ का व्रत
Karwa Chauth 2025: पति की लंबी उम्र के लिए बॉलीवुड की ये हीरोइन नहीं रखती करवा चौथ का व्रत

करवाचौथ बहुत ही खास त्योहार है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए पूरा दिन का उपवास रखती हैं। बॉलीवुड की शादीशुदा एक्ट्रेसेज भी इस व्रत में यकीन रखती हैं। लेकिन कई ऐसी भी एक्ट्रेस हैं जो करवाचौथ नहीं मनाती हैं। ये टॉप की एक्ट्रेस नहीं रखती करवाचौथ का व्रत।

Usha ShrivasSun, 28 Sep 2025 06:57 PM
1/7

करवाचौथ

बॉलीवुड की ये हीरोइन नहीं रखती करवाचौथ का व्रत जानिए वजह-

2/7

सोनम कपूर

सोनम कपूर की मम्मी सुनीता कपूर बॉलीवुड सेलेब्स के लिए हर साल करवाचौथ पूजा का आयोजन करती हैं। शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन समेत कई एक्ट्रेस सुनीता कपूर के घर एक साथ नजर आती हैं। लेकिन खुद सोनम कपूर व्रत नहीं रखती हैं। वो इस पूजा में शामिल होती हैं और एन्जॉय करना पसंद करती हैं।

3/7

करीना कपूर

करीना कपूर भी करवाचौथ का व्रत नहीं रखती हैं। उनके मुताबिक पति की लंबी उम्र के मुताबिक उन्हें भूखा रहने की जरूरत नहीं है। उन्हें इस व्रत का कांसेप्ट ही समझ नहीं आता है। इसलिए वो व्रत नहीं रखती हैं और ना ही पूजा करती हैं।

4/7

ट्विंकल खन्ना

अक्षय कुमार की पत्नी एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना भी करवाचौथ का व्रत नहीं रखती हैं। करीना की तरह उन्हें भी इस व्रत को रखकर पति की उम्र बढ़ाने का लॉजिक समझ नहीं आता है।

5/7

दीपिका पादुकोण

दीपिका पादुकोण भी पति रणवीर सिंह की लंबी उम्र के लिए व्रत नहीं रखती हैं। दीपिका को लगता है वो इस व्रत पर यकीन नहीं करती हैं। उनके मुताबिक रिश्ते में प्यार के लिए भूखा रहकर व्रत रखने कु जरुरत नहीं है।

6/7

रत्ना पाठक शाह

एक्टर नसीरुद्दीन शाह की पत्नी एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह भी करवाचौथ का व्रत नहीं रखती हैं। एक्ट्रेस ने अपने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि पति की लंबी उम्र के लिए उन्हें ये सब करने की जरुरत नहीं है।

7/7

हेमा मालिनी

बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी भी करवाचौथ का व्रत नहीं रखती हैं। उनके मुताबिक प्यार दिल में होना चाहिए। व्रत पर यकीन नहीं करती हैं।

