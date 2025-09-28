Karwa Chauth 2025: पति की लंबी उम्र के लिए बॉलीवुड की ये हीरोइन नहीं रखती करवा चौथ का व्रत

सोनम कपूर

सोनम कपूर की मम्मी सुनीता कपूर बॉलीवुड सेलेब्स के लिए हर साल करवाचौथ पूजा का आयोजन करती हैं। शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन समेत कई एक्ट्रेस सुनीता कपूर के घर एक साथ नजर आती हैं। लेकिन खुद सोनम कपूर व्रत नहीं रखती हैं। वो इस पूजा में शामिल होती हैं और एन्जॉय करना पसंद करती हैं।