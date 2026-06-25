करिश्मा कपूर की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, लिस्ट में पहले पर इस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का नाम

कपूर खानदान की बेटी करिश्मा कपूर आज यानी 25 जून को अपना जन्मदिन मना रही हैं। करिश्मा कपूर लंबे वक्त से बॉलीवुड का हिस्सा हैं। आइए जानते हैं करिश्मा कपूर की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के नाम।
लिस्ट में पहले नंबर पर करिश्मा कपूर की फिल्म राजा हिंदुस्तानी है। ये फिल्म साल 1996 में रिलीज हुई थी। राजा हिंदुस्तानी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। इस फिल्म ने भारत में 43.14 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर हम साथ-साथ हैं। इस फिल्म ने भारत में 39.17 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर 1997 में रिलीज हुई फिल्म दिल तो पागल है। फिल्म ने भारत में 34.97 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी।
लिस्ट में चौथे नंबर पर 1999 में रिलीज हुई फिल्म बीवी नंबर 1 है। फिल्म ने भारत में 25.58 करोड़ की कमाई की है। फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी।
लिस्ट में 5वें नंबर पर साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे। फिल्म ने भारत में 18.85 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट थी।
लिस्ट में छठे नंबर पर साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म एक रिश्ता है। फिल्म ने भारत में 17. 78 करोड़ से ज्यादा की कमाई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी।
लिस्ट में 7वें नंबर पर फिल्म हीरो नंबर 1 है। फिल्म साल 1997 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 17.07 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। फिल्म सुपर हिट थी।
लिस्ट में 8वें नंबर पर साल 1996 में रिलीज हुई फिल्म जीत है। फिल्म ने भारत में 16.13 करोड़ की कमाई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी।
लिस्ट में 9वें नंबर पर साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म हसीना मान जाएगी है। फिल्म ने भारत में 15.02 करोड़ की कमाई की थी।
लिस्ट में 10वें नंबर पर फिजा है। फिल्म साल 2000 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 14.67 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म सेमीहिट साबित हुई थी।