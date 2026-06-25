करिश्मा कपूर की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, लिस्ट में पहले पर इस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का नाम

करिश्मा कपूर

कपूर खानदान की बेटी करिश्मा कपूर आज यानी 25 जून को अपना जन्मदिन मना रही हैं। करिश्मा कपूर लंबे वक्त से बॉलीवुड का हिस्सा हैं। आइए जानते हैं करिश्मा कपूर की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के नाम।