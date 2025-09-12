Karisma Kapoor To Saif Ali Khan Bollywood Actors Ugly Divorce इन स्टार्स के तालाक नहीं थे आसान, किसी ने घरेलू हिंसा तो किसी ने धोखे के लगाए आरोप
इन स्टार्स के तालाक नहीं थे आसान, किसी ने घरेलू हिंसा तो किसी ने धोखे के लगाए आरोप

आज हम आपको उन सेलेब्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके तलाक किसी बड़े विवाद से कम नहीं थे। इसमें सेलेब्स ने अपने एक्स पार्टनर्स पर कई आरोप भी लगाए। 

Sushmeeta SemwalFri, 12 Sep 2025 01:12 PM
1/8

बॉलीवुड एक्टर्स के खराब तलाक

बॉलीवुड सेलेब्स की शादी जितनी चर्चा में रहती हैं, उतने ही उनके तलाक भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। कुछ तो आपसी सहमती से तलाक होकर भी एक-दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड रखते हैं और दोस्त होते हैं, लेकिन कुछ के बीच काफी कड़वाहट आ जाती है।

2/8

कुछ ने लगाए आरोप

आज हम उन सेलेब्स के बारे में ही बताने वाले हैं जिनके तलाक काफी बवाल के बाद हुए हैं। कुछ ने तो अपने एक्स पार्टनर्स पर कई आरोप भी लगाए।

3/8

करिश्मा और संजय

करिश्मा कपूर ने दिवंगत संजय कपूर से साल 2003 में शादी की थी। भले ही संजय के निधन पर करिश्मा ने उनके परिवार का पूरा सपोर्ट किया, लेकिन जब दोनों का तलाक हुआ था तब करिश्मा ने संजय पर घरेलू हिंसा और कई अन्य आरोप लगाए थे।

4/8

सामंथा और नागा

सामंथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य ने कई साल के रिलेशन के बाद शादी की थी। हालांकि शादी के कुछ साल बाद दोनों के बीच अनबन की खबरें आईं और फिर दोनों अलग हो गए। दोनों ने डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली रिश्ते के खिलाफ बात की।

5/8

मनीषा कोइराला

मनीषा कोइराला ने सम्राट दहल से 2010 में शादी की थी। हालांकि जल्द दोनों के रिश्ते में दरार आ गईं और 2012 में दोनों का तलाक हो गया। उन्होंने कहा था कि उन्हें गलत इंसान से प्यार हुआ।

6/8

पुलकित सम्राट और श्वेता

पुलकित सम्राट ने श्वेता रोहिरा से शादी की थी 2014 में। हालांकि 11 महीने के बाद दोनों ने तलाक का फैसला किया। श्वेता और पुलकित ने पब्लिकली एक-दूसरे पर कई आरोप लगाए थे। श्वेता ने तो पुलकित पर चीटिंग का आरोप लगाया था।

7/8

सैफ और अमृता

सैफ अली खान और अमृता सिंह की शादी से जितना सब हैरान थे, उतना ही उनके तलाक से। दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ कई बातें बोली थीं। वहीं सैफ ने यह तक कहा था कि अमृता उन्हें बच्चों से मिलने नहीं देती हैं।

8/8

कल्कि और अनुराग

कल्कि और अनुराग कश्यप ने तलाक को आपसी सहमती से लिया था। लेकिन इसके बाद कल्कि ने कहा था कि तलाक उनके लिए काफी खराब था और उन्हें किसी और के साथ देखना कल्कि को काफी हर्ट करता था। हालांकि बाद में कल्कि और अनुराग के बीच सब ठीक हुआ और दोनों अच्छे दोस्त हैं।

