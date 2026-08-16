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करीना कपूर ने सैफ के बर्थडे पर शेयर की अनदेखी वेकेशन फोटोज, एक्ट्रेस ने वाइट बिकिनी में दिए पोज

करीना कपूर ने पति सैफ अली खान के 56वें जन्मदिन के मौके पर उन्हें खास अंदाज में विश किया है। एक्ट्रेस ने अपनी वेकेशन फोटोज शेयर कर सैफ को अपना सब कुछ बताया। देखिए सैफ और करीना की ये अनदेखी तस्वीरें यहां-

Usha ShrivasAug 16, 2026 01:25 pm IST
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करीना कपूर और सैफ अली खान की वेकेशन फोटोज

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर अपना वेकेशन पर हैं। सैफ अली खान के 56वें जन्मदिन के मौके पर करीना पति और अपने दोनों बेटों के साथ छुट्टियां एन्जॉय कर रही हैं। एक्ट्रेस ने सैफ को जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने इस ट्रिप से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।

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लिफ्ट सेल्फी

करीना ने ये लिफ्ट फोटो शेयर की है जिसमें सैफ अपना कैमरा स्किल दिखाते नजर आ रहे हैं। साथ में करीना भी हैं।

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बिकिनी में करीना

करीना का ये वाइट बिकिनी लुक देखा आपने? सन ग्लासेज और वाइट बिकिनी में एक्ट्रेस पीज देती हुई नजर आ रही हैं। साथ में सैफ अली खान भी हैं। दोनों ने कैमरा के लिए पोज दिया।

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लॉन्ग ड्राइव

सैफ और करीना लॉन्ग ड्राइव राइड एन्जॉय करते हुए। साथ में बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये दोनों अपना क्वालिटी टाइम अच्छे से बिता रहे हैं।

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रोमांटिक कपल वाइब

ब्लैक एंड वाइट फोटो में दोनों रोमांटिक कपल वाइब दे रहे हैं। सैफ का लुक थोड़ा अलग लग रहा है। दोनों की ये सेल्फी इनके फैंस को पसंद आने वाली हैं।

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क्वालिटी टाइम और सनसेट

सैफ और करीना शिप पर हैं और सनसेट एन्जॉय करते दिख रहे हैं। एक्ट्रेस ने वाइट शर्ट पहनी हुई है और सैफ टी-शर्ट में बस व्यू को देख रहे हैं।

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पॉपुलर कपल

करीना और सैफ इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर कपल में से एक हैं। दोनों की लव स्टोरी साल 2008 में आई फिल्म टशन के दौरान शुरू हुई थी।

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लव स्टोरी

सैफ और करीना कुछ साल एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2012 में शादी कर ली। कपल ने ट्रेडिशन शादी की जगह कोर्ट मैरिज की थी।

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करीना के दोनों बेटे

शादी के बाद साल 2016 में बेटे तैमूर का जन्म हुआ और साल 2021 में छोटे बेटे जेह पैदा हुए। करीना अब दोनों बेटों की परवरिश के साथ फिल्मों में भी एक्टिव हैं।

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आने वाली फिल्में

आने वाले दिनों में एक्ट्रेस को फिल्म दायरा में देखा जाएगा। ये फिल्म मेघना गुलजार बना रही हैं। फिल्म 18 सितंबर को रिलीज हो रही है। वहीं सैफ को फिल्म हैवान में देखा जाएगा

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