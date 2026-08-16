करीना कपूर ने सैफ के बर्थडे पर शेयर की अनदेखी वेकेशन फोटोज, एक्ट्रेस ने वाइट बिकिनी में दिए पोज

करीना कपूर और सैफ अली खान की वेकेशन फोटोज

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर अपना वेकेशन पर हैं। सैफ अली खान के 56वें जन्मदिन के मौके पर करीना पति और अपने दोनों बेटों के साथ छुट्टियां एन्जॉय कर रही हैं। एक्ट्रेस ने सैफ को जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने इस ट्रिप से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।