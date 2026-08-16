करीना कपूर ने सैफ के बर्थडे पर शेयर की अनदेखी वेकेशन फोटोज, एक्ट्रेस ने वाइट बिकिनी में दिए पोज

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर अपना वेकेशन पर हैं। सैफ अली खान के 56वें जन्मदिन के मौके पर करीना पति और अपने दोनों बेटों के साथ छुट्टियां एन्जॉय कर रही हैं। एक्ट्रेस ने सैफ को जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने इस ट्रिप से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।
करीना ने ये लिफ्ट फोटो शेयर की है जिसमें सैफ अपना कैमरा स्किल दिखाते नजर आ रहे हैं। साथ में करीना भी हैं।
करीना का ये वाइट बिकिनी लुक देखा आपने? सन ग्लासेज और वाइट बिकिनी में एक्ट्रेस पीज देती हुई नजर आ रही हैं। साथ में सैफ अली खान भी हैं। दोनों ने कैमरा के लिए पोज दिया।
सैफ और करीना लॉन्ग ड्राइव राइड एन्जॉय करते हुए। साथ में बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये दोनों अपना क्वालिटी टाइम अच्छे से बिता रहे हैं।
ब्लैक एंड वाइट फोटो में दोनों रोमांटिक कपल वाइब दे रहे हैं। सैफ का लुक थोड़ा अलग लग रहा है। दोनों की ये सेल्फी इनके फैंस को पसंद आने वाली हैं।
सैफ और करीना शिप पर हैं और सनसेट एन्जॉय करते दिख रहे हैं। एक्ट्रेस ने वाइट शर्ट पहनी हुई है और सैफ टी-शर्ट में बस व्यू को देख रहे हैं।
करीना और सैफ इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर कपल में से एक हैं। दोनों की लव स्टोरी साल 2008 में आई फिल्म टशन के दौरान शुरू हुई थी।
सैफ और करीना कुछ साल एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2012 में शादी कर ली। कपल ने ट्रेडिशन शादी की जगह कोर्ट मैरिज की थी।
शादी के बाद साल 2016 में बेटे तैमूर का जन्म हुआ और साल 2021 में छोटे बेटे जेह पैदा हुए। करीना अब दोनों बेटों की परवरिश के साथ फिल्मों में भी एक्टिव हैं।
आने वाले दिनों में एक्ट्रेस को फिल्म दायरा में देखा जाएगा। ये फिल्म मेघना गुलजार बना रही हैं। फिल्म 18 सितंबर को रिलीज हो रही है। वहीं सैफ को फिल्म हैवान में देखा जाएगा