जब वी मेटे के अंशुमन को अब पहचानना हुआ मुश्किल, अक्षय कुमार की इस फिल्म में आए थे नजर

साल 2007 में आई फिल्म जब वी मेट में करीना ने गीत का किरदार निभाया था जिसे असल में अंशुमन से प्यार है। वो अंशुमन के लिए आदित्य को छोड़ घर से भाग जाती है। इसी अंशुमन की धोखाधड़ी पर बाद में ऑडियंस को खूब गुस्सा भी आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म के करीब 19 साल बाद अब ये अंशुमन यानी एक्टर तरुण अरोड़ा इतने बदल गए हैं।
असम में पैदा हुए तरुण अरोड़ा साल 1998 से एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक्टिव हैं। तरुण ने एक मॉडल के तौर पर अपनी शुरुआत की थी।
तरुण मॉडलिंग के साथ बेंगलुरु में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई भी कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने Gladrags Manhunt जीता। इसके बाद वो रेमंड, वेस्टसाइड, क्वालिटी वाल्स, विस्की और LG के विज्ञापनों में नजर आने लगे।
तरुण ने कई नामी डिज़ाइनर्स के लिए रैंप वॉक की है। उन्हें हंसराज हंस की म्यूजिक एल्बम 'दिल चोरी' में देखा गया था। आप आज भी उस वीडियो में देखकर तरुण को पहचान नहीं पाएंगे।
इसके बाद तरुण का फिल्मी सफर शुरू हुआ। साल 1999 में उन्हें उनकी पहली फिल्म प्यार में कभी कभी मिल गई। हालांकि, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उन्हें कोई खास पहचान नहीं दिला पाई।
इसके बाद तरुण को उनकी पहली ऐसी फिल्म मिली जिसमें उनका रोल बड़ा था था। ये फिल्म थी साल 2004 में आई हवस। इस फिल्म में तरुण लीड रोल में थे। उनके साथ शावर अली और मेघना नायडू ने काम किया था।
कई छोटे बजट की फिल्मों में काम करने के बाद साल 2007 में तरुण को फिल्म जब वी मेट मिली। इस फिल्म में उनका किरदार अंशुमन छोटा लेकिन छाप छोड़ने वाला था। आज भी लोग एक्टर को तरुण की जगह अंशुमन के नाम से याद करते हैं।
इसके बाद भी तरुण को कई छोटे किरदारों में देखा गया। हिंदी के साथ साउथ फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। एक्टर में कई तमिल और तेलुगू फिल्मों में छोटे रोल निभाए।
साउथ फिल्म कंचना 3 में तरुण ने मिनिस्टर शंकर का किरदार निभाया था। इसके बाद इसी फिल्म की हिंदी रीमेक में तरुण ने MLA गिरिजा बने नजर आए थे।
तरुण ने साल 2023 में अपनी आखिरी फिल्म भोला शंकर की थी ये एक तेलुगू फिल्म थी। इसके बाद वो फिल्मों में नजर नहीं आए। लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और लगातार अपनी नई तस्वीरें शेयर करते हैं।