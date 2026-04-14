जब वी मेटे के अंशुमन को अब पहचानना हुआ मुश्किल, अक्षय कुमार की इस फिल्म में आए थे नजर

अब ऐसे दिखते हैं जब वी मेट के अंशुमन एक्टर तरुण अरोड़ा

साल 2007 में आई फिल्म जब वी मेट में करीना ने गीत का किरदार निभाया था जिसे असल में अंशुमन से प्यार है। वो अंशुमन के लिए आदित्य को छोड़ घर से भाग जाती है। इसी अंशुमन की धोखाधड़ी पर बाद में ऑडियंस को खूब गुस्सा भी आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म के करीब 19 साल बाद अब ये अंशुमन यानी एक्टर तरुण अरोड़ा इतने बदल गए हैं।