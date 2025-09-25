इस एक्ट्रेस ने की थी शाहरुख जितनी फीस डिमांड, करण ने किया रिप्लेस तो ये एक्ट्रेस बनीं सुपरस्टार

करीना की थी डिमांड

करण ने अपनी बायोग्राफी में लिखा था, मुझसे दोस्ती करोगे की रिलीज के दौरान मैंने करीना को कल हो ना हो ऑफर किया था और उन्होंने शाहरुख जितने पैसे की डिमांड की। मैंने कहा सॉरी। मुझे काफी बुरा लगा था। मैंने अपने पिता को नेगोशिएशन रूम से बाहर जाने को कहा और करीना को फोन किया, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। मैंने फिर कहा करीना को हम नहीं लेंगे और प्रीति जिंटा को फाइनल किया।