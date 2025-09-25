Kareena Kapoor Khan Rejected This Shah Rukh Khan Movie As She Demand Same Fees Like Actor Karan Johar Anger On Her इस एक्ट्रेस ने की थी शाहरुख जितनी फीस डिमांड, करण ने किया रिप्लेस तो ये एक्ट्रेस बनीं सुपरस्टार
इस एक्ट्रेस ने की थी शाहरुख जितनी फीस डिमांड, करण ने किया रिप्लेस तो ये एक्ट्रेस बनीं सुपरस्टार

करण जौहर एक फिल्म बना रहे थे जिसमें शाहरुख खान के अपोजिट वह एक एक्ट्रेस को लेना चाहते थे, लेकिन उस एक्ट्रेस ने शाहरुख जितनी ही फीस कि डिमांड की और इससे करण काफी चिढ़ गए थे।

Sushmeeta SemwalThu, 25 Sep 2025 01:55 PM
शाहरुख खान फिल्म

शाहरुख खान के साथ काम करने का सपना हर किसी एक्टर का होता है। शाहरुख ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने शाहरुख जितनी फीस मांगी और इस वजह से डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया।

कल हो ना हो

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है कल हो ना हो और इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और सैफ अली खान थे।

करीना थी करण की पहली पसंद

इस फिल्म को करण जौहर ने प्रोड्यूस किया था। करण पहले इस फिल्म के लिए करीना कपूर को चाहते थे।

करीना संग काम करने से करण ने किया मना

रिपोर्ट्स के मुताबिक करीना ने फिर शाहरुख जितनी फीस की डिमांड की। करण इस डिमांड से हैरान थे और उन्होंने करीना के साथ काम करने से मना कर दिया।

करण ने कर दी थी बात बंद

कहा तो ऐसा भी जाता है कि करण ने इसके बाद 18 महीने तक करीना से बात नहीं की।

करीना की थी डिमांड

करण ने अपनी बायोग्राफी में लिखा था, मुझसे दोस्ती करोगे की रिलीज के दौरान मैंने करीना को कल हो ना हो ऑफर किया था और उन्होंने शाहरुख जितने पैसे की डिमांड की। मैंने कहा सॉरी। मुझे काफी बुरा लगा था। मैंने अपने पिता को नेगोशिएशन रूम से बाहर जाने को कहा और करीना को फोन किया, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। मैंने फिर कहा करीना को हम नहीं लेंगे और प्रीति जिंटा को फाइनल किया।

कैसे हुई बात शुरू

करण ने फिर कॉफी विद करण में कहा था कि जब उनके पिता को कैंसर हुआ तब करीना उनसे मिलने आई थीं। दोनों चुप थे। उन्होंने फिर कहा मुझे नहीं पता मैं क्या कहूं तो मैंने भी कहा कुछ मत बोलो। इसके बाद जब मेरे पिता का निधन हुआ तब करीना आईं और बमने पूरी रात बात की। हम फिर से पहले की तरह दोस्त बन गए।

फिल्म का कलेक्शन

वहीं प्रीति को इस फिल्म से बड़ी सक्सेस मिली। प्रीति को इस फिल्म में काफी पसंद किया गया। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो कल हो ना हो ने 82.05 करोड़ की कमाई की थी और यह हिट थी।

