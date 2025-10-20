Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनकरीना कपूर की दिवाली पार्टी में आलिया के लुक ने किया इम्प्रेस, एक साथ आया खान और कपूर परिवार

करीना कपूर की दिवाली पार्टी में आलिया के लुक ने किया इम्प्रेस, एक साथ आया खान और कपूर परिवार

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और सैफ अली खान ने हाल में अपने परिवारों के लिए ग्रैंड दिवाली पार्टी का आयोजन किया था। इस पार्टी में आलिया भट्ट, करिश्मा कपूर, अमृता अरोरा, इब्राहिम अली खान, सोहा अली खान और नीतू कपूर समेत कई लोग शामिल हुए थे। सोशल मीडिया पर इस पार्टी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। 

Usha ShrivasMon, 20 Oct 2025 11:03 AM
1/8

करीना की दिवाली पार्टी

करीना ने धनतेरस के मौके पर दिवाली पार्टी होस्ट की थी। इस मौके पर खान और कपूर परिवार एक साथ दिखा।

2/8

करीना और करिश्मा

करीना ने अपने लोगों के लिए पार्टी होस्ट की थी। इस तस्वीर में उन्हें अपनी बहन करिश्मा कपूर, भाई आदर जैन और उनकी पत्नी के साथ देखा जा सकता है।

3/8

इब्राहिम

इब्राहिम ने अपने दोनों छोटे भाईयों तैमूर और जेह के साथ तस्वीर शेयर की है। एक्टर ने अपने भाईयों को तबाही बताया है।

4/8

सैफ और सोहा

सैफ के साथ उनकी बहन सोहा, जीजा कुनाल खेमू, करीना और उनकी दोस्त अमृता नजर आ रही हैं।

5/8

कपूर सिस्टर्स

कपूर सिस्टर्स के साथ अमृता और सोहा ने पोज दिया है। इनकी दोस्ती पहले से मशहूर है। अमृता हमेशा करीना के साथ खड़ी देखी गई हैं।

6/8

कपूर और खान परिवार

करीना की पार्टी में कपूर परिवार भी शामिल हुआ था। नीतू कपूर, करण कपूर, आदर जैन और आलिया भट्ट।

7/8

आलिया भट्ट

इस पार्टी में आलिया गोल्डन साड़ी स्टाइल आउटफिट में पहुंची थीं। इस लुक को उन्होंने मांग टीका के साथ पूरा किया था। एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही हैं।

8/8

करीना और आलिया

आलिया ने होस्ट करीना के साथ तस्वीर शेयर की थी। इंडस्ट्री की दो पॉपुलर एक्ट्रेस को साथ ऐसे देखना फैंस को खास लगा।

Alia Bhatt karisma kapoor kareena kapoor