करीना कपूर की दिवाली पार्टी में आलिया के लुक ने किया इम्प्रेस, एक साथ आया खान और कपूर परिवार

करीना ने धनतेरस के मौके पर दिवाली पार्टी होस्ट की थी। इस मौके पर खान और कपूर परिवार एक साथ दिखा।
करीना ने अपने लोगों के लिए पार्टी होस्ट की थी। इस तस्वीर में उन्हें अपनी बहन करिश्मा कपूर, भाई आदर जैन और उनकी पत्नी के साथ देखा जा सकता है।
इब्राहिम ने अपने दोनों छोटे भाईयों तैमूर और जेह के साथ तस्वीर शेयर की है। एक्टर ने अपने भाईयों को तबाही बताया है।
सैफ के साथ उनकी बहन सोहा, जीजा कुनाल खेमू, करीना और उनकी दोस्त अमृता नजर आ रही हैं।
कपूर सिस्टर्स के साथ अमृता और सोहा ने पोज दिया है। इनकी दोस्ती पहले से मशहूर है। अमृता हमेशा करीना के साथ खड़ी देखी गई हैं।
करीना की पार्टी में कपूर परिवार भी शामिल हुआ था। नीतू कपूर, करण कपूर, आदर जैन और आलिया भट्ट।
इस पार्टी में आलिया गोल्डन साड़ी स्टाइल आउटफिट में पहुंची थीं। इस लुक को उन्होंने मांग टीका के साथ पूरा किया था। एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही हैं।
आलिया ने होस्ट करीना के साथ तस्वीर शेयर की थी। इंडस्ट्री की दो पॉपुलर एक्ट्रेस को साथ ऐसे देखना फैंस को खास लगा।